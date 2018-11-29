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    Думки вголос

    Першоджерелом інформації про Томос може бути виключно Вселенська патріархія

    • Ростислав Павленко

      Директор Національного інституту стратегічних досліджень

    • Розсилка
    У Стамбулі третій день триває засідання синоду Вселенського патріархату - Першоджерелом інформації про Томос може бути виключно Вселенська патріархія
    У Стамбулі третій день триває засідання синоду Вселенського патріархату

    Все буде дуже скоро.

    Дорогі друзі!

    Наша пісня гарна й нова...

    Будь ласка, пам‘ятайте: першоджерелом інформації про Томос може бути лише і виключно Вселенська патріархія в особі уповноважених представників.

    Ані «джерела», ані будь-хто інший. Бо фейків, марних надій і марних тривог зараз аж занадто багато.
    Як сказав в коментарі одній з редакцій, keep calm and wait.

    Беріть приклад з української журналістської громади, яка у Вселенській патріархії, під зимовою Стамбульською зливою, чекає офіційних повідомлень.

    Все буде дуже скоро.

    Джерело: блог Ростислава Павленка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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