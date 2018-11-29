Першоджерелом інформації про Томос може бути виключно Вселенська патріархія

У Стамбулі третій день триває засідання синоду Вселенського патріархату

Все буде дуже скоро.

Дорогі друзі!

Наша пісня гарна й нова...

Будь ласка, пам‘ятайте: першоджерелом інформації про Томос може бути лише і виключно Вселенська патріархія в особі уповноважених представників.

Ані «джерела», ані будь-хто інший. Бо фейків, марних надій і марних тривог зараз аж занадто багато.

Як сказав в коментарі одній з редакцій, keep calm and wait.

Беріть приклад з української журналістської громади, яка у Вселенській патріархії, під зимовою Стамбульською зливою, чекає офіційних повідомлень.

Все буде дуже скоро.