Першоджерелом інформації про Томос може бути виключно Вселенська патріархія
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Розсилка
У Стамбулі третій день триває засідання синоду Вселенського патріархату
Все буде дуже скоро.
Дорогі друзі!
Наша пісня гарна й нова...
Будь ласка, пам‘ятайте: першоджерелом інформації про Томос може бути лише і виключно Вселенська патріархія в особі уповноважених представників.
Ані «джерела», ані будь-хто інший. Бо фейків, марних надій і марних тривог зараз аж занадто багато.
Як сказав в коментарі одній з редакцій, keep calm and wait.
Беріть приклад з української журналістської громади, яка у Вселенській патріархії, під зимовою Стамбульською зливою, чекає офіційних повідомлень.
Все буде дуже скоро.
Джерело: блог Ростислава Павленка
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