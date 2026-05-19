Головна Думки вголос Ростислав Павленко
search button user button menu button
Ростислав Павленко Народний депутат України

Кремль втрачає головну опору своєї системи

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Радіо Свобода
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Війна та економіка руйнують суспільну угоду путінської Росії

Навіть державний ВЦИОМ зафіксував у Росії найбільший за багато років сплеск невдоволення внутрішньою, зовнішньою та економічною політикою Путіна. Рейтинг «схвалення» упав до найнижчих показників – 65.6%. Для політика в демократичній країні це був би дуже пристойний показник. Але не для диктатора, для яких параноя – професійна хвороба.

Тим більше, вперше за час війни невдоволених внутрішньою політикою стало більше, ніж задоволених. І ця тенденція триває кілька місяців (див. ілюстрації).

Цікаво тут не саме падіння рейтингів. А причина. Бо російська система тримається на простій формулі: «ми забираємо у вас свободу й політику – але даємо стабільність».

Адже кремль не боїться протестів. Не боїться опозиції. Памʼять про обдурення «прігожинського маршу» дозволяє сподіватись навіть такі сплески пережити.

А от відчуття затяжної безнадії – це інша річ. У 2014 році росіянам продали ейфорію «Криму». У 2022 – «маленьку переможну війну». Але нескінченна війна, інфляція, нові податки, мобілізаційний страх і дедалі гірша економіка повільно руйнують головний міф путінської системи: що вона гарантує спокійне життя. І це для кремля значно небезпечніше за будь-які гучні заяви.

Найнебезпечніше для кремля тут навіть не падіння рейтингів. А поступове руйнування головної суспільної угоди путінської системи: «ми забираємо у вас свободу – але гарантуємо стабільність».

Адже росіяни можуть довго терпіти страх, корупцію і навіть війну. Але коли зникає відчуття, що попереду буде бодай якесь нормальне життя, система починає гнити зсередини – через апатію, цинізм і втрату віри у сенс мовчазного підкорення. Особливо після провальної війни.

Приклади? 1905, 1941, 1986, 1988-89.

… Щоправда, слуги «вправно» знайшли, як задовольнити баріна. Змінили формат опитувань. Додали очний компонент. Звісно, опитані «очі в очі» демонструють куди більшу лояльність. Цифри підтримки пішли в гору. Мабуть, цар задоволений.

Поки що.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путінський режим росія економіка війна росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Путін під час військових навчань
Держдума дозволила Путіну використовувати армію за кордоном: що може стати приводом
13 травня, 16:45
Унаслідок влучань БпЛА пошкоджено локомотиви та рухомий склад
Удар по залізниці на Дніпропетровщині: з'явилися фото наслідків
12 травня, 08:47
Президент США заговорив про перемир'я
Трамп оголосив перемир'я між Україною та РФ
8 травня, 21:15
Європа повернулася до російського газу через ситуацію на Близькому Сході
Російський газ знову став критично важливим для Європи
8 травня, 15:56
Пропагандистка Маргарита Симоньян образила Аллу Пугачову, яка виїхала з РФ
Пропагандистка Симоньян публічно принизила Аллу Пугачову (відео)
6 травня, 10:33
Документ передбачає запуск єдиного цифрового «вікна» для дозволів на промислові проєкти
ЄС будує нову економічну політику: у фокусі – розвиток важкої промисловості
28 квiтня, 13:09
Авторка аудіокниги «Дзвінки» Вікторія Кралько на церемонії вручення нагород
На конкурсі в Чехії перемогла аудіокнига з розмовами українців на початку вторгнення
28 квiтня, 09:58
Микола Луценко є відомим українським телеведучим, актором театру та кіно
Телеведучий Микола Луценко розповів, як його пенсія змінилася під час війни
24 квiтня, 17:16
Очільник МЗС Андрій Сибіга закликав Євросоюз до розширення санкцій проти Росії
20 пакет санкцій ЄС. Глава МЗС розповів про обнадійливі сигнали: «Будемо заганяти росіян»
22 квiтня, 10:03

Ростислав Павленко

Кремль втрачає головну опору своєї системи
Кремль втрачає головну опору своєї системи
Символічний рубіж війни перейдено. У РФ залишилося лише два варіанти
Символічний рубіж війни перейдено. У РФ залишилося лише два варіанти
Сатана Кирило вже не ховається за рясою – він говорить у прямому ефірі
Сатана Кирило вже не ховається за рясою – він говорить у прямому ефірі
Як закінчиться війна в Україні. Головні сценарії
Як закінчиться війна в Україні. Головні сценарії
Голодомор: трагедія минулого, яка вчить боротися за майбутнє
Голодомор: трагедія минулого, яка вчить боротися за майбутнє
Війна Росії проти світу: чи стане Україна вирішальним фронтом?
Війна Росії проти світу: чи стане Україна вирішальним фронтом?

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Сьогодні, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua