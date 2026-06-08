Кремль програв Вірменію

Завезення десятків тисяч «виборців» з подвійним громадянством. Розгнуздана пропаганда. Санкції і блокада імпорту товарів з Вірменії. Всі засоби впливу, які росія могла придумати, вона застосувала. І програла.

Партія Нікола Пашиняна «Громадянський договір», найімовірніше, самостійно формуватиме уряд.

Вибори у Вірменії показали річ, яку на москві дуже не хотіли бачити.

Після втрати Карабаху багато хто прогнозував політичний крах Нікола Пашиняна; кремль розраховував, що розчароване суспільство поверне до влади сили, які виступають за відновлення особливих відносин із росією.

Сталося навпаки.

Попри всі претензії до Пашиняна, вірменський виборець не побачив у проросійських політиках відповіді на головне питання: де була росія, коли вирішувалася доля Карабаху? Саме тому курс на поступове зближення із Заходом зберігає підтримку.

Втім, країна залишається тісно пов'язаною з російською економікою, а її географія не дозволяє проводити політику гучних жестів. Пашинян, найімовірніше, продовжить ту саму лінію, яку проводить останні роки: максимально віддалятися від кремля, не розриваючи відносин із ним остаточно.

Саме це найбільше дратує москву. Не вступ Вірменії до НАТО чи ЄС — про це поки не йдеться. А невідворотна втрата впливу.

росія звикла, що держави пострадянського простору залишаються в її орбіті автоматично.

Але Карабах став для багатьох вірмен доказом: формальний союз із кремлем не гарантує безпеки.

Тому головний підсумок цих виборів простий. Вірменія не йде на Захід стрімким маршем. Але й назад, у російську орбіту, повертатися не збирається. І саме це для кремля є найнеприємнішим результатом.

Тиск на Єреван, найімовірніше, посилюватиметься. Але результати виборів показують, що вірмени готові йому протистояти.