Символічний рубіж війни перейдено. У РФ залишилося лише два варіанти

Рубіж 1418 днів війни перейдено

Станом на сьогодні, фаза повномасштабного російського вторгнення (з 24.02.2022) триває 1418 днів. Стільки тривала радянсько-нацистська війна 1941-45, яку в СРСР оголосили «великою вітчизняною».

Тоді, відступивши спершу до Москви, радянська армія дійшла до Берліна. Сьогодні бʼється об героїчну оборону українців десь там же, звідки вторглась (про стрімкий прорив на півдні, який став можливим через відведення військ, збереження мостів тощо ще буде серйозна розмова). Символічний рубіж перейдено. «Павтаріть» не вийшло.

Далі у росіян – або іти на мобілізацію і ризикувати внутрішнім вибухом, або погоджуватись на припинення вогню. Але перед останнім вони ще попʼють крові.

Чим міцнішою буде наша підтримка (дією і гривнею) ЗСУ, захист громад і доросла дипломатія – тим раніше надломлений російський колос упаде.