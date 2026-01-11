Головна Думки вголос Ростислав Павленко
Ростислав Павленко Народний депутат України

Символічний рубіж війни перейдено. У РФ залишилося лише два варіанти

Росіяни сьогодні бʼються об героїчну оборону українців
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Рубіж 1418 днів війни перейдено

Станом на сьогодні, фаза повномасштабного російського вторгнення (з 24.02.2022) триває 1418 днів. Стільки тривала радянсько-нацистська війна 1941-45, яку в СРСР оголосили «великою вітчизняною».

Тоді, відступивши спершу до Москви, радянська армія дійшла до Берліна. Сьогодні бʼється об героїчну оборону українців десь там же, звідки вторглась (про стрімкий прорив на півдні, який став можливим через відведення військ, збереження мостів тощо ще буде серйозна розмова). Символічний рубіж перейдено. «Павтаріть» не вийшло.

Далі у росіян – або іти на мобілізацію і ризикувати внутрішнім вибухом, або погоджуватись на припинення вогню. Але перед останнім вони ще попʼють крові.

Чим міцнішою буде наша підтримка (дією і гривнею) ЗСУ, захист громад і доросла дипломатія – тим раніше надломлений російський колос упаде.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія армія війна Україна

