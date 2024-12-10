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Ростислав Павленко Народний депутат України

Як закінчиться війна в Україні. Головні сценарії

glavcom.ua
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Евакуація цивільних з Ірпеня
фото з відкритих джерел

«З усіх можливих варіантів дії треба обирати той, який веде до оптимального використання ресурсів і можливостей»

Із наближенням третіх роковин повномасштабного російського вторгнення (і 11 – початку нинішнього етапу війни з ордою) вся розбіжність сценаріїв, схоже, схлопується до трьох.

Магічний

Трапляється щось, що нас усіх рятує чудесним образом. «Чорний лебідь», «Бог з машини», «Рояль у кущах» – назв феномену не бракує.

Наприклад, Трамп і його оточення настільки обуряться черговим масовим ракетно-дроновим обстрілом України, що ми отримаємо масовану допомогу без обмежень її застосування. Одночасно цільовими санкіцями буде обвалено, наприклад, ринок нафти, і перекрито шляхи постачання напівпровідників до росії.

У вогні, диму і голоді в кремлі отруюють (душать, ріжуть, потрібне підкреслити) Путіна – і Вільний Світ святкує перемогу, заливаючи Україну інвестиціями. Які наше керівництво мудро вкладає в галузі розвитку, роблячи нашу країну регіональним лідером.

Оцінку вірогідності такого сценарію залишаю на розсуд читачів.

Інерційний

Це той, який прийде, якщо нічого не змінювати. Продовжувати в тому ж дусі.

Трамп і компанія висунули Путіну пропозицію щодо припинення вогню.

Услід за своїми міньйонами, Путін відповідає образливо – ще й запускає ракетно-дронову атаку.

Зеленський, Єрмак і офіс-менеджери продовжують дратувати західний істеблішмент, скликати саміти миру і проголошувати плани незламності – «а то Захід буде винен, це ж усі глядачі марафону і читачі телеграм-помийок знають».

Трамп вимагає від України подальших поступок заради «припинення жахливого кровопролиття» (ну подумаєш, ну дозвольте ту російську мову і московську церкву, та і НАТО вам не надо).

А від європейських союзників вимагає більше витрачати на безпеку, і на допомогу Україні зокрема.

Європейський дипломатичний трек очолює Єрмак...

Україна змушена або відчайдушно відбиватися в умовах скорочення допомоги, неефективного використання коштів, запізнень з фортифікацією, мобілізацією, корупції і провалів у виробництві...

... або погоджуватись на принизливі умови, які не зрозуміє суспільство. У першу чергу ті, хто воював.

Що далі? Вивчіть історію Веймарської республіки.

Не хочеться про це і думати.

А як не хочеться – то треба звернути з протореного шляху до катастрофи.

Бо є ще сценарій

«Міні-макс»

Коли країна веде війну проти переважаючго ворога, власні ресурси в безпорядку, а союзники – в сумнівах, треба зосереджуватись.

З усіх можливих варіантів дії треба обирати той, який веде до оптимального використання ресурсів і можливостей: мінімальних власних витрат діяльності і завдання ворогу максимальних втрат.

Подібну задачу називають ще «міні-максом».

Такі задачки «міні-максу» вирішують студенти-першокурсники; але нинішні можновладці на першому курсі займались іншим.

Що забере менше ресурсів:

  • навчити колишніх шоу-майстрів історії дипломатії і міжнародному протоколу, тонкощам «високої англійської» і психологічним прийомам бізнесмена-мультимільйонера? Чи відразу задіяти для переговорів людину, яка посідає відповідні властивості?
  • доручити виробництво дронів і РЕБ чиновникам середньої руки і ІТ-спеціалістам, дозволити їх пробувати і помилятись – чи провести конкурс між готовими проектами, оцінюючи не політичну лояльність, а результативність дослідницьких зразків?
  • терпіти експерименти в управлінні економікою і податковій політиці з боку кабінетних учених з досвідом роботи на нині розшукуваних зрадників – чи прибрати перепони роботи підприємств, дослухавшись до порад практиків?

І таких простих питань можна ставити досхочу в будь-якій сфері. Правильні відповіді на них і забезпечать поворот у оптимальний сценарій.

Але Україна від цього дуже далека... а з кожним упущеним днем інерція зростає.

Вікно можливостей позитивно здивувати світ, знов стати безумовно «good guys», а не вічно роздратованими прохачами, стрімко зачиняється.

А керівництво, яке зобов'язане цим вікном скористатись, продовжує ігнорувати можливості.

PS: ... У 2019 році із зрозумілих причин був популярним пакістанський (здається) мультфільм «Король Віслюк».

Сюжет там, хоч і змалював винятково точно анатомію приходу до влади і початку правління популістів, закінчився хепі-ендом.

Тому, що головний герой справився з головною задачею. На кожен напрямок управління був зрештою призначений той, хто найбільше тямив, а не той, хто найкраще підлизувався. Такий от «Уряд національної єдності», який виявився успішним.

Однак це – казка. А в суворій реальності розкручується маховик інерційного сценарію...

PPS: На фото: евакуація цивільних з Ірпеня. Для нагадування ціни поворотів «не туди».

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна путін Україна переговори

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