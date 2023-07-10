Головна Думки вголос Ростислав Павленко
search button user button menu button
Ростислав Павленко Народний депутат України

Україна має змінитися, якщо хочемо вижити. Як саме

glavcom.ua
ЗСУ роблять все можливе, аби знищити ворога
фото: ЗСУ

Щодо ізраїльського сценарію для Украъни

Днями посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський дуже яскраво його описав: «Розраховуємо лише на себе. Україна прийде до того ж. У вас немає іншого вибору».

«Ніхто в Ізраїлі не розраховує на те, що Сполучені Штати воюватимуть за нас. Америка завжди допомагала нам технічно, допомагала зброєю… Допомога Америки цінна, але вона не є визначальною: Ізраїль уже десятки років розраховує виключно на себе», – додав дипломат.

Очевидно, що Україна в іншій ситуації, з іншими передумовами і в інших умовах. Однак подібність викликів породжує і схожість відповідей.

Історія становлення ізраїльських технологій багато в чому пов'язана з рішенням щодо самостійної розробки озброєнь та комп'ютерного забезпечення.

Якщо у перших ізраїльських танках фахівці бачили «трошки перероблений» британський «Центуріон», то «Меркава Mk4» називався американським військово-аналітичним агентством Forecast International навіть найкращим бойовим танком на дату випуску.

В тому ж ряду – «Даліла» (крилата ракета для боротьби з РЛС), SPEAR (120-мм мінометна система на платформі бронеавтомобіля), «Стрибунець» (тактичний ракетний комплекс піхоти нового покоління), знаменитий «Залізний купол» (мобільна і всепогодна система ППО, здатна помічати і знищувати тактичні некеровані ракети і артснаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км з траєкторією, що загрожує населеним пунктам), маловідомий найновітніший «Залізний промінь» (лазерна зброя надкороткої дистанції проти БПЛА, ракет, артснарядів і мін) і безліч інших новітніх систем озброєння, зокрема безпілотників усіх типів, боєприпасів, тактичних знахідок і подібного.

Кожна заслуговує не розповіді – саги.

«У нас існує сучасна, технологічно обладнана армія. Це «розумна армія», яка займається розробкою програмного забезпечення, нових видів зброї, що, до речі, сприяє економічному прогресу держави», – сказав посол Бродський.

На зауваження, що Ізраїль, на відміну від України, воює з терористичними організаціями, а не з ядерною державою, Бродський сказав : «На щастя, у нас такого досвіду немає, ми не воювали з ядерною країною… Ваша ситуація принципово інша, тому ніяких порад я точно давати не можу. Насправді вам не позаздриш».

Безумовно, посол зробив заслужений реверанс українцям. Але Ізраїль таки має досвід і повномасштабної війни з переважаючими силами і технікою ворогами. І саме звідси прийшла ідея технічної й інтелектуальної переваги над армією чисельнішого ворога.

І поєднання промисловості та науки, гнучкої економічної моделі і адаптивної системи імпорту, використання та розробки технологій – це підвалини такого успіху.

Але такі підвалини не даються наперед. Жива економіка і ефективний сплав науки і виробництва потребують також системи розрорбки і ухвалення рішень, якісно відмінної від нинішньої української.

Оскільки навіть після поразки в Україні росія нікуди не зникне – принаймні, якийсь час, – нам доведеться відмовлятися від багатьох звичок у політиці. Якщо хочемо вижити.

Перше – годиться все і всі, хто помагають проти ворога. Любиш опонента, не любиш – а проти московитів співпрацюй.

Друге – змагання як двигун прогресу. Забуваємо про «улюблених підрядників»; при закупівлях головне – ефективність. А для цього – прозорість, контроль і, так, свобода слова. У тому ж Ізраїлі уживаються одна з найсуворіших систем (само)обмежень на інформацію з питань безпеки – і повна свобода висловлювань з інших тем. Ані «єдиного марафона», ані режисованих з президентського офісу телеграм-каналів ефективна система «змагання ідей» не терпить.

Третє – відкритість економіки і простота її регулювання. Вчора дещо про це сказав – і ще не раз поговоримо, подискутуємо, посперечаємось, аж поки не вийдемо на рішення. І чим швидше вийдемо, тим швидше будемо в безпеці.

Четверте – сила і спроможність громад. Територіальна оборона вже стала одним з факторів, які врятували Україну під час повномасштабного вторгнення. Здатність громад забезпечувати сили оборони, при цьому гарантуючи захищеність і гідні життєві умови громадянам – основа для стійкості держави як такої.

П’яте – наука і освіта як ключ до майбутнього. Тут ідеться і про подолання прірви між запитом економіки і спроможністю освіти і науки; і про громадянське і патріотичне виховання; і про засвоєння знань і навичок, необхідних у сучасному світі.

Основи для цього комплексу необхідно закладати вже зараз.

За цими пріоритетами спрямовувати допомогу, яка надходить зараз і надходитиме на відновлення після завершення бойових дій.

Навколо цих питань належить змагатися політичним силам, як тільки бойові дії припиняться і, відповідно до Конституції, українці обиратимуть нову владу.

А зараз робота у цих напрямках покаже, що держава гідна своєї Армії. Як і, звісно, підтримка ЗСУ.

І далі буде.

Читайте також: Головний рабин України Моше Асман: Російські пропагандисти – це ганьба єврейського народу
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: зброя Ізраїль армія війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олена Зеленська зустрілася з українцями в культурному центрі України
Зеленська в Ізраїлі одягла розкішну вишиванку (фото)
21 червня, 17:59
Перед концертом Тіна працює дуже ретельно
Тіна Кароль зачарувала мережу ефектним тренуванням
21 червня, 10:29
Артист виступає по всьому світу та допомагає ЗСУ
Сергій Бабкін розповів, чи спілкується з родичами з Росії
10 червня, 23:32
Олена Зеленська дала інтерв'ю іспанській газеті
Інтерв'ю Зеленської вийшло в найпопулярнішій іспанській газеті El Mundo
26 червня, 20:17
З червня 2017 року парамедикиня Аліна Михайлова та комбат Дмитро Коцюбайло жили разом
Квартира розбрату. Дівчина легендарного Да Вінчі претендує на його спадщину
12 червня, 12:34
Президент Сьєрра-Леоне Джуліус Маада Біо висловився про важливість впливу на Путіна
Президент Сьєрра-Леоне заявив про необхідність дотискати Путіна
14 червня, 12:23
Розповсюджені чоловіком ролики одразу почали використовувати російські пропагандисти
Правоохоронці затримали чоловіка, який «зливав» позиції ЗСУ через відео у TikTok
14 червня, 18:29
Російські військовополонені на сході України розповідають про низький моральний дух і жорстоких командирів
«У цій війні ми не на боці добра». Що говорять росіяни, взяті у полон під час контрнаступу Контрнаступ
20 червня, 08:00
Федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр
Президент Німеччини підтримав передачу Україні касетних боєприпасів
Сьогодні, 03:30

Ростислав Павленко

Україна має змінитися, якщо хочемо вижити. Як саме
Україна має змінитися, якщо хочемо вижити. Як саме
Репарації для України. Як змусити агресора платити
Репарації для України. Як змусити агресора платити
Кремль втратив «Газпром», як елемент політичного впливу
Кремль втратив «Газпром», як елемент політичного впливу
Єдиний спосіб вирішити проблему з Московським патріархатом
Єдиний спосіб вирішити проблему з Московським патріархатом
Вступ України до ЄС. Маємо півроку, аби виправити ситуацію
Вступ України до ЄС. Маємо півроку, аби виправити ситуацію
Кремль грає у «протистояння нервів». Ядерна загроза зростає
Кремль грає у «протистояння нервів». Ядерна загроза зростає

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Адвокат назвав найближчих людей Саакашвілі, які його зараз відвідують
13K
Пожежу на АЗС у Києві ліквідовано, постраждали троє чоловіків
9284
«Не пускайте Україну до НАТО». Як переконують Байдена: ключові аргументи
6366
Питанням тим, хто хоче обміняти частину території та суверенітет на мир
6326
Луценко пояснив, звідки ростуть проблеми генерала Залужного
5425
У батальйоні справний один танк: окупант скаржиться на відсутність техніки (перехоплення)

Новини

Генштаб вказав напрямки, де ЗСУ успішно наступають і закріплюються
Сьогодні, 06:35
Місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 10 липня
Сьогодні, 04:58
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:53
Частину України накриють грози: прогноз погоди на 9 липня
Вчора, 05:45
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
8 липня, 06:48

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту