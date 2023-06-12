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Квартира розбрату. Дівчина легендарного Да Вінчі претендує на його спадщину

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Квартира розбрату. Дівчина легендарного Да Вінчі претендує на його спадщину
З червня 2017 року парамедикиня Аліна Михайлова та комбат Дмитро Коцюбайло жили разом
фото: Аліна Михайлова/Facebook

Аліна Михайлова хоче закріпити за собою помешкання, де жила з легендарним воїном Дмитром Коцюбайлом, будучи в цивільному шлюбі

Керівниця медичної служби механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі» і депутатка Київської міськради Аліна Михайлова намагається через суд оформити власність на столичну квартиру, куплену за спільні кошти з відомим комбатом Дмитром Коцюбайлом (позивний «Да Вінчі»). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст судового рішення.

У позові до Івано-Франківського міського суду Михайлова зазначила, що в травні 2017 року познайомилася з Дмитром Коцюбайлом в лікарні Авдіївки Донецької області. Тоді вона працювала парамедиком медичного батальйону «Госпітальєри», а Дмитро – командиром першої окремої штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор». З червня 2017 року Михайлова очолила медичну службу першої окремої штурмової роти ДУК «Правий сектор».

«Проживаючи кожен день пліч-о-пліч на лінії вогню, захищаючи Україну, Дмитро Коцюбайло і Аліна Михайлова закохались. З червня 2017 року вони почали жити разом, як одна сім`я на базі першої окремої штурмової роти ДУК «Правий сектор», де вели спільне господарство, мали спільний бюджет, харчування, спільні витрати. Вони завжди були разом, як на позиціях на фронті, на базі роти, так і в цивільному житті. В кінці 2019 році вони придбали квартиру у Києві, разом планували дизайн, зробили ремонт, де і жили однією сім'єю у власній квартирі. Пара неодноразової їздила на відпочинок по Україні та закордон», – йдеться у судовій ухвалі.

Квартира розбрату. Дівчина легендарного Да Вінчі претендує на його спадщину фото 1
дані з судового реєстру

Однак на початку березня 2023 року Дмитро Коцюбайло загинув в бою під Бахмутом. Після загибелі відкрилася спадщина на майно, що залишилося після його смерті.

На початку квітня Михайлова пішла до приватного нотаріуса в Івано-Франківську із заявою про прийняття спадщини.  Та їй роз’яснила: парамедикиня належить до четвертої черги спадкоємців. І щоб підтвердити це право вона повинна звернутися до суду.

6 червня заява Аліни Михайлової надійшла до Івано-Франківського міського суду. Але Феміда відмовила у відкритті провадження. За аргументами суду, спір парамедикині має вирішуватися не окремим провадженням, а через повноцінну цивільну справу.

Окремо суд зробив важливий акцент. Після встановлення факту проживання однією сім’єю заявниця тобто Аліна Михайлова матиме право претендувати на одноразову грошову допомогу на суму 15 млн грн поряд з іншими близькими загиблого воїна.

Як відомо, Дмитро Коцюбайло Да Вінчі загинув 7 березня 2023 року в бою під Бахмутом. Йому було 27 років. У день фатального поранення кохана Коцюбайла Аліна Михайлова була поруч і брала участь у реанімації воїна.

10 березня Дмитра Коцюбайла похоронено на Аскольдовій Могилі у Києві. У нього залишилися брат, чотири сестри, мати й бабуся.

Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив «Хрестом бойових заслуг» Героя України, легендарного командира Дмитра Коцюбайла.

Легендарна акторка Ада Роговцева запропонувала перейменувати вулицю Німанська в Печерському районі Києва на честь легендарного воїна з позивним «Да Вінчі».

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Теги: росія Київ суд війна квартира спадщина Дмитро Коцюбайло

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