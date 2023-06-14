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Президент Сьєрра-Леоне заявив про необхідність дотискати Путіна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Президент Сьєрра-Леоне заявив про необхідність дотискати Путіна
Президент Сьєрра-Леоне Джуліус Маада Біо висловився про важливість впливу на Путіна
фото:AP

Президент Сьєрра-Леоне висловився про те, що африканські лідери розраховують домовитись із Путіним щодо миру в Україні

Африканські лідери під час візиту до Росії та України в рамках миротворчої місії планують натиснути на глав держав Володимира Путіна та Володимира Зеленського, щоб прискорити завершення війни в Україні. Про це заявив президент Сьєрра-Леоне Джуліус Маада Біо, пише Financial Times.

За словами президента Сьєрра-Леоне, африканські лідери «працюють над тим, щоб чинити тиск» на російського президента Володимира Путіна та інших, щоб припинити війну в Україні, яка спричинила кризу вартості життя на більшій частині їхнього континенту.

«Ми шукаємо спосіб чинити тиск на президента Путіна та всіх зацікавлених осіб, щоб війна могла завершитися і щоб ми могли жити мирно», – зазначив він.

Лідери Південно-Африканської Республіки, Єгипту, Сенегалу, Замбії, Уганди та Республіки Конго прибудуть до Києва на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у цю п'ятницю, а наступного дня до Москви для переговорів із Путіним.

«Війна ніколи не приносить користі ні для кого – є руйнування і гинуть життя, і це впливає на економіку різних країн і світову економіку», – сказав Маада Біо у коментарі Financial Times. «Все, на що ми сподіваємося, це те, що влада зрозуміє, який вплив на нас справляє ця ситуація».

Джуліус Маада Біо, який претендує вдруге стати президентом Сьєрра-Леоне уже наприкінці цього місця, сказав, що Африка «завжди страждає непропорційно» під час глобальних криз, від воєн до епідемій, але це часто ігнорували, оскільки «наш голос не був достатньо сильним, щоб зупинити те, що там відбувається»

Він також зазначив, що багато країн покладаються на імпорт продовольства, але небагато є настільки залежними, як Сьєрра-Леоне, яка змушена купувати майже все, що споживають її 8,4 мільйона громадян. Країна посідає 112 місце зі 121 країни згідно із Глобальним індексом голоду, складеним групою європейських неурядових організацій, що робить її однією з країн світу з найбільшою продовольчою небезпекою.

Річна інфляція в Сьєрра-Леоне зросла до 43% у квітні через стрімке зростання цін на продукти харчування. Згідно з даними МВФ, її економіка, яка сильно залежить від сировини, зокрема залізної руди, переживала «послідовні зовнішні потрясіння» ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року. Фонд прогнозує зростання Сьєрра-Леоне на рівні 2,7% цього року проти 3,6% у 2022 році.

Нагадаємо, раніше президент ПАР Сиріл Рамафоса також повідомив про намір мирної делегації лідерів шести африканських країн, включаючи Південну Африку, відвідати Україну і Росію, щоб «домогтися якнайшвидшого припинення конфлікту». Попередньо  візит до  України та Росії заплановано на 16-17 червня.

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Теги: інфляція економіка війна путін імпорт продукти Африка

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