Правоохоронці затримали чоловіка, який «зливав» позиції ЗСУ через відео у TikTok

Чоловік стверджує, що просто хотів збільшити аудиторію в соціальній мережі

Правоохоронці затримали жителя Чернігівської області, який за допомогою соціальних мереж здавав росіянам позиції українських військових. Про це повідомляє оперативне командування «Північ».

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Затриманий поширював інформацію про переміщення особового складу та техніки Сил оборони на території регіону. Він знімав на відео та фотографував військові об'єкти, а медіафайли розміщував на власній сторінці у соцмережі ТікТок із прив’язкою до геолокації.

Ролики одразу відразу підхопили російські пропагандистські пабліки, у тому числі прокремлівські Telegram-канали. Опублікований контент переглянули понад 12 тис. користувачів, у тому числі й мешканців країни-агресора.

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«У ході слідства встановлено місцезнаходження блогера і припинено його незаконну діяльність. Військовими контррозвідниками встановлено, що свої злочинні дії він пояснював бажанням «наростити» аудиторію. Проте в ході перевірки фігуранта справи встановлено його звʼязки на тимчасово окупованих територіях Украіни із представниками незаконних збройних формувань, підконтрольних спецслужбам Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

Чоловіка притягнуто до відповідальності за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення.

Підрозділи Служби безпеки України вкотре наголошують на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали із зазначенням місць дислокації та переміщення Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів. Публікація таких фото- і відеоматеріалів у мережі розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до законів.

Нагадаємо, що перед судом постане кореспондентка з Донеччини. Пропагандистка розповсюджувала неправдиву інформацію про нібито обстріли Донеччини ЗСУ. Слідство встановило, що завершивши навчання в окупованому Донецьку, обвинувачена з березня 2022 року стала так званим «військовим кореспондентом» на новинних ресурсах «Міст», а потім і «Оплот ТБ», викривляючи події на користь окупаційної влади.