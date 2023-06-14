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Правоохоронці затримали чоловіка, який «зливав» позиції ЗСУ через відео у TikTok

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Правоохоронці затримали чоловіка, який «зливав» позиції ЗСУ через відео у TikTok
Розповсюджені чоловіком ролики одразу почали використовувати російські пропагандисти
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Чоловік стверджує, що просто хотів збільшити аудиторію в соціальній мережі

Правоохоронці затримали жителя Чернігівської області, який за допомогою соціальних мереж здавав росіянам позиції українських військових. Про це повідомляє оперативне командування «Північ».

Затриманий поширював інформацію про переміщення особового складу та техніки Сил оборони на території регіону. Він знімав на відео та фотографував військові об'єкти, а медіафайли розміщував на власній сторінці у соцмережі ТікТок із прив’язкою до геолокації.

Ролики одразу відразу підхопили російські пропагандистські пабліки, у тому числі прокремлівські Telegram-канали. Опублікований контент переглянули понад 12 тис. користувачів, у тому числі й мешканців країни-агресора.

«У ході слідства встановлено місцезнаходження блогера і припинено його незаконну діяльність. Військовими контррозвідниками встановлено, що свої злочинні дії він пояснював бажанням «наростити» аудиторію. Проте в ході перевірки фігуранта справи встановлено його звʼязки на тимчасово окупованих територіях Украіни із представниками незаконних збройних формувань, підконтрольних спецслужбам Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

Чоловіка притягнуто до відповідальності за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення.

Підрозділи Служби безпеки України вкотре наголошують на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали із зазначенням місць дислокації та переміщення Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів. Публікація таких фото- і відеоматеріалів у мережі розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до законів.

Нагадаємо, що перед судом постане кореспондентка з Донеччини. Пропагандистка розповсюджувала неправдиву інформацію про нібито обстріли Донеччини ЗСУ. Слідство встановило, що завершивши навчання в окупованому Донецьку, обвинувачена з березня 2022 року стала так званим «військовим кореспондентом» на новинних ресурсах «Міст», а потім і «Оплот ТБ», викривляючи події на користь окупаційної влади.

Теги: TikTok війна Чернігівщина

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