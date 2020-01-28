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    Думки вголос

    Чи може Україна стати європейською країною без спроб побудувати національну державу?

    • Павло Казарін

      Журналіст

    • Розсилка
    Чи може Україна стати європейською країною без спроб побудувати національну державу?

    Всі щасливі країни схожі одна на одну. Кожна нещаслива - нещасна по-своєму

    Мовою оригіналу

    На самом деле, этот текст не о Зеленском. Он о той дискуссии, которая возобновилась после его избрания. Он о том, может ли Украина стать Европой без попыток выстроить национальное государство.

    Споры эти идут между теми, кто российского будущего для Украины никак не хочет.

    По одну сторону баррикад – те, кто хочет построить национальное государство. Со всем необходимым перечнем символических институтов. В этом списке – язык и история, пантеон героев и национальные атрибуты. Они кивают на пример западных соседей и говорят о том, что Украина хоть и опоздала пройти аналогичный путь, но избежать этого все равно не сможет.

    По другую – те, кто привык кивать на ЕС. Они говорят, что ключевой идентичностью для украинцев должна стать европейская. Что именно она может стать универсальным знаменателем для всех – и примирить столь разные региональные идентичности и судьбы. «Я – европеец», с их точки зрения, это пример удачного компромисса, потому что знаменует движение в будущее, а не споры о прошлом.

    В качестве аргумента сторонники второй позиции приводят современную Европу. Которая после объединения смогла переступить через территориальные споры и региональные обиды. Которой удалось скрестить комфортный быт с индивидуальной свободой. Их условная позиция довольно проста: зачем идти по пути двадцатого века, если можно сразу отправиться по маршруту двадцать первого?

    Политика пятого президента Украины вписывалась в ожидания первого лагеря. Национальная церковь, закон о госязыке, новые праздники и новые символы – он создавал атрибуты национального государства по образу и подобию других стран восточной Европы. За это его любили одни и не любили другие.

    Политика шестого президента меньше всего сосредоточена вокруг прежнего дискурса. Вместо этого он говорит о «компромиссных героях», значимости бытового комфорта и второстепенности символического ряда. За это ему аплодируют одни и не готовы доверять другие.

    Эта схема весьма условна, но это сознательное упрощение. Его можно свести к одному простому вопросу. Может ли Украина проскочить стадию построения «национального государства» и сразу взять себе за ориентир «европейскую идентичность».

    Скорее всего нет. По нескольким причинам.

    Во-первых, современный Евросоюз – это не концепция наднационального объединения. Напротив, это доведенная до максимума история про национальные государства. Это история про рыночную синергию, правовую унификацию, правила общежития и открытые границы. Но не более. Каждый участник этого объединения прошел тот самый путь, который Украина пытается преодолеть сегодня. А общеевропейская идентичность всего лишь дополняет национальную – но никак не подменяет ее.

    Во-вторых, попытки противопоставить «либеральный рай» – «национальному государству» чаще всего рождаются из непонимания природы вещей. В свое время национальные государства пришли на смену феодализму. И в этот момент начинают работать простые законы истории. Отказ от более прогрессивной формы существования не приводит вас к следующему эволюционному этажу, а отбрасывает на предыдущий.

    В-третьих, сама форма современной демократии строится на национальной солидарности. Например, люди готовы принимать результаты выборов только в том случае, если политические партии разделяют одни и те же национальные ценности.

    В противном случае каждые выборы превращаются в референдум о прошлом – и страна продолжает тонуть в междоусобицах. В конце концов, именно солидарность внутри границ приводит к тому, что незнакомые люди готовы платить налоги ради общего будущего неизвестных ему лично людей.

    Если кто-то так и не удосужился провести разницу между патриотизмом и шовинизмом – это явно не проблема национальных государств. А потому, мне кажется, что мы все равно не избежим дискуссии о собственном прошлом. Просто потому что без нее Украина не сможет договориться о самой себе. Да, этот процесс будет долгим – но без него нет смысла рассчитывать на хоть какое-то пространство общей солидарности. Эволюция состоит из лестничных пролетов и перепрыгнуть через ступени вряд ли получится. Как бы кому не хотелось.

    В конце концов, все счастливые страны похожи друг на друга. Каждая несчастливая – несчастна по-своему.

    Джерело: Крим.Реалії

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    ЄС українці Володимир Зеленський
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