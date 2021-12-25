Нагадує часи Януковича: українські та іноземні дипломати засудили політичні переслідування проти Порошенка

Політикам варто об’єднатися перед лицем спільного ворога – Росії, переконані у дипломатичних колах

Низка західних та українських дипломатів засудили переслідування проти п’ятого Президента Петра Порошенка. Головний меседж, який вони посилають владі у Києві – це повернення до часів Януковича.

Американський дипломат, колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер наголошує: боротьба Зеленського із прозахідним лідером Порошенком вигідна Путіну. У той час, коли Путін розгорнув на кордонах України багатотисячне військо, Володимир Зеленський бореться з прозахідними силами в Україні – пише Волкер у статті «Зворотний відлік розпочався. Як зупинити нове вторгнення Росії в Україну».

«Путін бачить, що Україна розділена. Незважаючи на те, що російські сили підійшли впритул до кордонів, президент Володимир Зеленський бореться з двома найпотужнішими прозахідними силами в Україні – колишнім президентом Петром Порошенком і найбагатшим українським бізнесменом – у той час як інші, більш одіозні олігархи залишаються в тіні», – пише Волкер.

«Настав час для всіх прозахідних сил в Україні забути про свої розбіжності та разом працювати над захистом країни», – переконаний Курт Волкер.

Колишній посол США в Україні, директор Євразійського центру при Атлантичній раді Джон Гербст, коментуючи справу проти Порошенка, закликав Зеленського не використовувати у політичній боротьбі засоби Януковича.

Джон Гербст

«Я здивувався цій інформації. Я вважав і вважаю, що Зеленський – майстер маркетингової політики у спілкуванні із суспільством. Я, звісно, не володію деталями звинувачень проти Порошенка, але цей крок нагадує мені про політику Януковича», – говорить Джон Гербст.

Звинувачення проти Порошенка – ганебний трагіфрас. Про це пише український письменник та дипломат Юрій Щербак.

«Ганебним трагіфарсом вважаю висунуті Зеленським звинувачення проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Людина, завдяки волі та енергії якої була зупинена агресія Росії, звинувачується в державній зраді!

Тільки сценаристи театру блазнів могли спромогтися на таке. Замість того, щоб консолідувати Україну в хвилину смертельної небезпеки – російської агресії – вони сіють розбрат і хаос. Вічна ганьба капітулянтам», – пише Щербак.

Колишній прем’єр-міністр та міністр закордонних справ України Арсеній Яценюк переконаний: спроба арешту Порошенка буде мати для Зеленського непоправні наслідки. «Можна запитати в Януковича. Суддям, які будуть розглядати цей запобіжний захід, добре відома доля особи з прізвищем Кірєєв. Ще є можливість зупинитись. Замість розбрату і політичних переслідувань закликаю владу провести відкриту розмову з опозицією та громадянським суспільством про те, як об’єднати і захистити державу перед загрозою наступу Росії», – пише Яценюк.

Арсеній Яценюк

«Підозра Порошенку – це вимога Путіна, щоб він погодився із Зеленським говорити. Для Путіна Порошенко – ворог номер один», – наголошує колишній Надзвичайний і Повноважний Посол України у США Валерій Чалий. Він переконаний – після того, як Порошенко разом з армією, добровольцями і всім українським народом звільнив дві третини окупованого Донбасу, він став для Путіна ворогом номер один.

Валерій Чалий

«І зараз умова зустрічі Зеленського з Путіним – Порошенко якщо не за ґратами, то під таким тиском, щоб його політично знищувати», – сказав Чалий у програмі «Велика п’ятниця» на каналі «Україна 24».

Раніше «Главкому» стало відомо, що в Офісі генпрокурора підписали арешт Порошенку.

Наразі Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Європі. Він обіцяв повернутися в Україну у середині січня.

До слова, 23 грудня нардепи подали правоохоронцям заяву про «держзраду» Зеленського. Також адвокати Порошенка прибули до ДБР для «діалогу з опонентами».

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом адвокати Петра Порошенка заявили, що вважають так звану «вугільну справу» політично вмотивованою та необґрунтованою. Сфабрикованою вважає нову справу проти п’ятого президента й керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов. Він запевнив, що Порошенко ходитиме на допити, коли повернеться в Україну.

21 грудня Порошенко розповів про «вітання» з Банкової та назвав терміни повернення в Україну.

Тим часом CША відреагували на звинувачення проти Порошенка. Також посол Британії застерегла Зеленського від вибіркового правосуддя.

Президент Володимир Зеленський вважає, що оголошення підозри п'ятому президенту Петру Порошенку не вплине на внутрішньополітичну ситуацію в Україні.