Порошенко повідомив, коли повернеться в Україну

П'ятий президент не збирається узгоджувати свій графік із Зеленським

П'ятий президент України, лідер «Євросолідарності» Петро Порошенко повернеться в Україну в першій половині січня. Про це він повідомив в інтерв'ю «5 каналу».

«У першій половині січня я точно, відповідно до свого графіка, який не збираюся узгоджувати з Зеленським, повернуся до України. І дам відповіді на всі питання. І щодо державної зради, і щодо фінансування тероризму», – розповів Порошенко.

Раніше «Главкому» стало відомо, що в Офісі генпрокурора підписали арешт Порошенку.

До слова, 23 грудня нардепи подали правоохоронцям заяву про «держзраду» Зеленського. Також адвокати Порошенка прибули до ДБР для «діалогу з опонентами».

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

До слова, напередодні адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що РНБО може запровадити проти нього санкції та заарештувати його активи. Новіков зазначив, що наступні два-три тижні покажуть, чи наважиться влада застосувати санкції РНБО щодо Порошенка.

Читайте також: