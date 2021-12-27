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    Порошенко повідомив, коли повернеться в Україну

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    Петро Порошенко у Варшаві проводить зустрічі з польськими політиками&nbsp; - Порошенко повідомив, коли повернеться в Україну
    Петро Порошенко у Варшаві проводить зустрічі з польськими політиками 
    фото Петра Порошенка

    П'ятий президент не збирається узгоджувати свій графік із Зеленським

    П'ятий президент України, лідер «Євросолідарності» Петро Порошенко повернеться в Україну в першій половині січня. Про це він повідомив в інтерв'ю «5 каналу».

    Раніше «Главкому» стало відомо, що в Офісі генпрокурора підписали арешт Порошенку.

    До слова, 23 грудня нардепи подали правоохоронцям заяву про «держзраду» Зеленського. Також адвокати Порошенка прибули до ДБР для «діалогу з опонентами».

    Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

    До слова, напередодні адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що РНБО може запровадити проти нього санкції та заарештувати його активи. Новіков зазначив, що наступні два-три тижні покажуть, чи наважиться влада застосувати санкції РНБО щодо Порошенка.

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    Теги: Петро Порошенко ЄС Європейська солідарність Володимир Зеленський президент
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    Порошенко повідомив, коли повернеться в Україну