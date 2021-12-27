Ми дозволили Україні повернутись у часи політичних переслідувань

Петро Порошенко і Володимир Зеленський під час дебатів на стадіоні, 19 квітня 2019 року

Петро Порошенко і Володимир Зеленський під час дебатів на стадіоні, 19 квітня 2019 року

Весь світ спостерігає за «справою Порошенка»

Ми й не помітили, як роботи в українських правозахисників стає приблизно, як у часи СРСР.

Це далеко не лише «справа Порошенка», це багато політично мотивованих справ – і ті, які в усіх на слуху, і ті, які маловідомі широкому загалу. Це дуже прикро. І це ганебно. У першу чергу для нас – українського громадянського суспільства.

Як ми дозволили своїй державі знов рухатися в бік часів політичних переслідувань, про які вже говорять у всьому світі? Це неприпустимо. Як у випадку з 5-м президентом, так і в усіх інших.

Це не тільки завдає великої шкоди міжнародному іміджу України (питання, чому ми не в ЄС/НАТО, таким чином відпадають автоматично), а й ганьбить кожного з нас, свідомих, чесних громадян. Я багато, жорстко й конкретно критикував Петра Порошенка, якщо/коли було за що за його каденцію. Я так само ставлюся й до нинішнього, й до всіх президентів/депутатів/політиків тощо.

І навіть не як журналіст, а як звичайний громадянин я нікому, жодному посадовцю, прокурору, судді не делегував права опускати мою Україну в це радянсько-російське правове пекло, де переслідують будь-яких громадян за політичним мотивом, з будь-якою метою. Тим більше – під час війни, яка загрожує самому існуванню нашої Держави. Я протестую проти цього шляху в нікуди.

Ми маємо зупинитися.

Джерело: блог Айдера Муждабаєва

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