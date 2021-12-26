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    Думки вголос

    Арешт Порошенка зробить переможцем

    Офіс генпрокурора погодив клопотання про арешт Порошенка - Арешт Порошенка зробить переможцем
    Офіс генпрокурора погодив клопотання про арешт Порошенка

    Про головне

    Чотири аксіоми для друзів і ворогів.

    1. Арешт Порошенка і неминуче загострення протистояння в Україні потрібні саме Путіну.
    2. Цей план і реалізовує російська кротоферма в Офісі президента Зеленського.
    3. Порошенко в СІЗО отримає найвищу політичну трибуну. І вийде переможцем.
    4. Зеленський прокладає собі долю Януковича.
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    Джерело: блог Юрія Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко арешт Володимир Зеленський
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    Арешт Порошенка зробить переможцем