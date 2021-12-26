Арешт Порошенка зробить переможцем
Офіс генпрокурора погодив клопотання про арешт Порошенка
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Чотири аксіоми для друзів і ворогів.
- Арешт Порошенка і неминуче загострення протистояння в Україні потрібні саме Путіну.
- Цей план і реалізовує російська кротоферма в Офісі президента Зеленського.
- Порошенко в СІЗО отримає найвищу політичну трибуну. І вийде переможцем.
- Зеленський прокладає собі долю Януковича.
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Джерело: блог Юрія Луценка
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