Кремль відкриває всі свої медіа «консерви»

Масштаби цього інформаційного тиску в найближчі тижні будуть посилюватися

Росіяни активно просувають власні тези, сенси та меседжі

Друзі, в найближчі тижні з усіх західних (в першу чергу – європейських) колонок голосно лунатимуть голоси путінських агентів.

Всі вони закликатимуть Україну до миру ціною здачі територій, політичних та військових інтересів. Це відбуватиметься через неможливість Росії досягти поставленої в Україні мети військовим шляхом.

Кремль зараз відкриває всі свої «консерви»: на повну котушку виходять статті «економістів», до стверджується, що санкції б'ють не по Росії, а по Європі. На цю тему даються інтерв'ю, записуються блоги та навіть пишуться «наукові роботи».

Росіяни активно просувають власні тези, сенси та меседжі. І, на жаль, іноді їм це вдається. Війну в пресі часто називають «українською кризою». Продовольчу кризу намагаються поставити у вину українцям.

Нашу країну, нашу незалежність, майбутнє наших дітей нам пропонують обміняти на задоволення російських амбіцій

Це бридко, це мерзенно. Але масштаби цього інформаційного тиску в найближчі тижні будуть посилюватися.

Я вважаю, що це неприпустимо. Неприпустимі не лише абсурдні умови та вимоги, а взагалі те, що хтось має совість їх озвучувати.

Україна має показати, що здатна на спротив не лише проти російської воєнної машини, а й проти російських методичок.

Ми маємо бути готовими до цієї інформаційної навали, маємо їй протистояти зсередини країни.

На моє щастя від політичного керівництва нашої держави теза «ми не обмінюємо суверенітет на мир» звучить досить чітко. І це та теза, яку варто підхопити та посилити.

Якщо ви маєте аудиторію в соціальних мережах, напишіть про це пост. Підготуйте людей до майбутніх атак. Заспокойте їх. Скажіть, що ми маємо боротись. Скажіть, що ми маємо відповідати на пропозиції здатись, що ми не маємо мовчати.

Якщо ви ведете відеоблог або маєте ефірний час на ТБ, проговоріть це словами: Україна не торгує суверенітетом та територіальною цілісністю. Розпочніть ефір зі звернення на цю тему. Завершіть ним свій відеоблог.

Якщо ви маєте вихід на іноземних журналістів, лідерів суспільних думок, митців – донесіть цю тезу до них.

Розкажіть про це своїм знайомим та рідним. Нехай вони передадуть своїм

Фраза «Україна не здаватиметься заради вашого комфорту. Більш того, вона не здаватиметься взагалі» має звучати хором з усіх куточків нашої батьківщини у відповідь на будь-яку спробу нас до цього схилити. І, для профілактики, навіть просто так.

Росія програє цю війну. Ми занотуємо та пам'ятатимемо кожну наволоч, яка виступила адвокатом кровожерливої імперії. За це доведеться відповідати репутацією, місцями роботи, грошима.

Але це все буде пізніше. Зараз ми маємо вистояти і не дати жодного шансу будь-кому сумніватись у нашому намірі стояти до кінця.

Відправте цей пост знайомим вам блогерам та журналістам, робіть репости, не мовчіть.

Бо Україна не планує здаватись. Україна планує перемогти.

Джерело: блог Павла Поцелуєва

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