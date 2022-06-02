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    Події в Україні

    Новий пакет військової допомоги від США. Єрмак та Залужний повідомили деталі

    Єрмак та Залужний&nbsp;провели телефонну розмову з радником президента США з питань нацбезпеки Джейкобом Салліваном і генералом Марком Міллі - Новий пакет військової допомоги від США. Єрмак та Залужний повідомили деталі
    Єрмак та Залужний провели телефонну розмову з радником президента США з питань нацбезпеки Джейкобом Салліваном і генералом Марком Міллі
    фото: Офіс президента

    До пакету військової допомоги США входять системи залпового вогню

    Керівник Офісу президента Андрій Єрмак і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні, а також новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів, який також містить гелікоптери Мі-17, ракети Javelin, тактичні машини, радіолокаційні станції та боєприпаси.

    «Розмова відбулася напередодні, за кілька годин до оголошення президентом США Джозефом Байденом про надання нового пакету оборонної допомоги нашій країні вартістю 700 млн дол., до якого, зокрема, входять системи залпового вогню Himars та боєприпаси», – зазначили в пресслужбі.

    Єрмак та Залужний подякували США за надану допомогу та обговорили майбутні поставки озброєння для української армії.

    Нагадаємо, вчора стало відомо, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги.

    Згідно новому пакету безпекової допомоги для України обсягом $700 млн США передадуть:

    • Високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси;
    • П'ять протиартилерійських радарів;
    • 2 радіолокаційні системи повітряного спостереження;
    • 1000 Javelin та 50 командно-пускових установок;
    • 6 тисяч одиниць протитанкової зброї;
    • 15 тисяч артилерійських снарядів 155-мм;
    • 4 вертольоти Мі-17;
    • 15 тактичних машин;
    • а також запчастини та обладнання.


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Новий пакет військової допомоги від США. Єрмак та Залужний повідомили деталі