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Павло Поцелуєв Радник з питань науки у партії  Демократична Сокира

Де логіка у діях Ілона Маска?

glavcom.ua
Ілон Маск за останні кілька місяців зробив безліч скандальних заяв
колаж: Le Monde

Градус божевілля Маска зростатиме – аж до виборів восени 2024 року

Навіщо Ілон Маск все це робить? Версія: Мета – створити ядро радикалізованих користувачів, які підтримують кандидатуру республіканців в 2024 році.

Це класична чорнушна передвиборча тактика, яку в Україну колись привіз Пол Манафорт. Не потрібно підтримувати кандидата постійним нагадуванням про нього. Потрібно топити його опонента. Можна робити це персонально – як це робить сам Трамп. А можна тонкіше – за вже вибудованими наративами по краплині підливати масла у вогонь.

Сьогодні Маска хвилюють мігранти, які завтра мільйонами захоплять Америку. Завтра він переймається щодо ядерної війни, єдиний спосіб зупинити яку – змусити Україну домовлятись з РФ. Післязавтра його хвилюють гроші, які могли б йти на техаських бомжів, а йдуть на спорядження, техніку та набої українським захисникам та захисницям.

Маск вміє створювати нові ринки, PayPal, Tesla та SpaceX це чудово демонструють. Зараз він намагається перекрутити роботу медіа. Зверніть увагу, він не роздає інтерв'ю, не висловлює прямо та чітко своїх поглядів. Він створює інфоприводи у власній соц. мережі, де має умовний адмін. ресурс для їхнього підсвічування та підсилення. І ЗМІ це підхоплюють, задаючи тон політичного дискурсу.

Це – небезпечна тенденція, бо вона створює моду на популізм. Маск вручну підсилив голоси різноманітних фріків та конспірологів, створивши навколо себе армію медійних підсосів, кожен з яких тепер має радикальну аудиторію, готову травити будь-кого, на кого ті вкажуть пальцем.

Маск створив найбільшу в історії мережу організованої дезинформації. Наївно думати, що зробив він це через тупість або якісь особливі погляди на життя. Він – бізнесмен, що готовий на будь-які дозволені законом заходи, аби отримати найкращі умови для розвитку свого бізнесу.

Його вже не цікавлять просто гроші. Не цікавить вартість акцій. Його цікавлять ринки, лобізм, політичний вплив. За все, що він робить зараз, перед виборами, він отримає набагато більше можливостей – якщо його ставка зіграє. І саме заради того щоб вона зіграла він надриватиме сраку та продовжуватиме бруднити інформаційний простір.

Маск взяв на озброєння головну зброю Трампа: примітивний, низменний – на рівні інстинктів – популізм, загорнутий в лозунги та меми. І певна частина Республіканської партії (яку він, до речі, цілком офіційно підтримує фінансово) це бачить та занотовує.

За планом Маска все це має вилитись в нові контракти, дозволи, можливість з ноги відчиняти двері в кабінети державних регуляторів та контролюючих органів. Він хоче спростити собі життя та отримати вплив за рахунок життів Українців.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році Маск дійсно надав нам Старлінки, ввімкнув сервіс на нашій території та дозволив використовувати його у військових цілях. Але дивно було б вважати, що він зробив це через доброту та прагнення когось врятувати.

Це була чудова реклама сервісу – в той момент, коли всі супутникові конкуренти «лягли» через кібератаки (і лягали вже пізніше), Старлінк працював. І американські військові цю роботу оцінили.

Маск би з радістю плюнув на Старлінк в Україні, але, думаю, він зв'язаний якимись офіційними договорами та іншими зобов'язаннями. І не може їх порушити, бо втратить майбутні контракти на надання послуг.

Немає сенсу апелювати до його почуттів. Немає сенсу ображатись та намагатись щось комусь довести в інтернеті. Це тупо не спрацює (хіба що ви просто хочете скинути пару). Україна має працювати з лобістами в США, має працювати з Республіканською партією та військовими.

Адже саме ці люди впливають на рішення Маска. Єдиний запобіжник від його гівна – покровителі в американському уряді. І робота в цьому напрямку ведеться, хоч і досить кволо.

Старлінк працюватиме в Україні. Градус божевілля Маска зростатиме – аж до виборів восени 2024 року. Все буде так само, як було з Польщею перед її виборами кілька тижнів тому.

Просто будьте до цього готовими.

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Джерело
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Теги: інформаційна війна скандал вибори у США Ілон Маск

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