ДБР завершило розслідування у справі про держзраду Медведчука

Майно Медведчука можуть конфіскувати

Досудове розслідування у справі про державну зраду народного депутата від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука завершили. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

«Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ... Віктора Медведчука у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111 (Державна зрада) та ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України», – йдеться в повідомленні.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, що Віктор Медведчук обвинувачується у тому, що спільно з іншим народним депутатом України від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» (перебуває у розшуці), посадовими особами Російської Федерації та іншими діячами вчинили замах на розграбування національних цінностей – незаконного видобутку нафти та газу на шельфі Чорного моря в районі тимчасово окупованої території АР Крим які, відповідно до Конституції України, є власністю українського народу.

Крім того, зазначається, що Медведчук надав керівництву Росії допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Він здійснював збір інформації щодо місць дислокації військових формувань України, проведення заходів бойової підготовки, надавав сприяння в залученні громадян України до реалізації заходів на шкоду державі для дестабілізації суспільно-політичної ситуації.

Додамо, що 12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

Після цього Кремль розродився заявою щодо обміну Медведчука.

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яку важко було упізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вона в ультимативній формі вимагала звільнити Медведчука.

Глава Служби безпеки України Іван Баканов розповів деталі спецоперації СБУ із затримання Медведчука.