В українських мільярдерів свято «Корупції»

«Черный чемоданчик, кожаный диванчик. Будет вам веселье, будет вам нежданчик...»

У кожної епохи є своя музика. Є вона і в нашої. Поки громадськість вимагає, аби президент Зеленський нагородив легендарного українського композитора Ігоря Поклада, автора незабутніх хітів, нинішня владна та бізнесова еліта плекають інші музичні таланти.

Писк моди тепер у наших мільярдерів - запросити до себе на свято групу «Корупція».

5 грудня ці музиканти розважали гостей іменинника Олександра Ярославського у Харкові, 10 грудня – Ігоря Палиці.

А перед Новим роком їхній графік розписаний буквально по хвилинах...

Група, лідером якої є Михайло Крупін, знімає дорогі кліпи, дає концерти, переважно приватні. Цю творчість ви не почуєте і не побачите ні на музичних каналах, ні на радіо. Проте в YouTube справжній бум інтересу до «Корупції»

Черный чемоданчик, кожаный диванчик

Будет вам веселье, будет вам нежданчик...

Я в красном бархате. Ты вся шикарная

Повсюду публика слегка вульгарная

Слышь, расфуфыренный, пальцы растопырены

Да ты своими же сто раз прошвыренный

Джерело: блог Миколи Підвезяного

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