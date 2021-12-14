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    Думки вголос

    В українських мільярдерів свято «Корупції»

    • Микола Підвезяний

      Головний редактор «Главкома»

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    Перед Новим роком графік групи &laquo;Корупція&raquo; розписаний буквально по хвилинах - В українських мільярдерів свято «Корупції»
    Перед Новим роком графік групи «Корупція» розписаний буквально по хвилинах
    фото: buro247.ua

    «Черный чемоданчик, кожаный диванчик. Будет вам веселье, будет вам нежданчик...»

    У кожної епохи є своя музика. Є вона і в нашої. Поки громадськість вимагає, аби президент Зеленський нагородив легендарного українського композитора Ігоря Поклада, автора незабутніх хітів, нинішня владна та бізнесова еліта плекають інші музичні таланти.

    Писк моди тепер у наших мільярдерів - запросити до себе на свято групу «Корупція».

    5 грудня ці музиканти розважали гостей іменинника Олександра Ярославського у Харкові, 10 грудня – Ігоря Палиці.

    А перед Новим роком їхній графік розписаний буквально по хвилинах...

    Група, лідером якої є Михайло Крупін, знімає дорогі кліпи, дає концерти, переважно приватні. Цю творчість ви не почуєте і не побачите ні на музичних каналах, ні на радіо. Проте в YouTube справжній бум інтересу до «Корупції»

    Черный чемоданчик, кожаный диванчик

    Будет вам веселье, будет вам нежданчик...

    Я в красном бархате. Ты вся шикарная

    Повсюду публика слегка вульгарная

    Слышь, расфуфыренный, пальцы растопырены

    Да ты своими же сто раз прошвыренный

    Джерело: блог Миколи Підвезяного

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: музика олігархи
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    В українських мільярдерів свято «Корупції»