В українських мільярдерів свято «Корупції»
«Черный чемоданчик, кожаный диванчик. Будет вам веселье, будет вам нежданчик...»
У кожної епохи є своя музика. Є вона і в нашої. Поки громадськість вимагає, аби президент Зеленський нагородив легендарного українського композитора Ігоря Поклада, автора незабутніх хітів, нинішня владна та бізнесова еліта плекають інші музичні таланти.
Писк моди тепер у наших мільярдерів - запросити до себе на свято групу «Корупція».
5 грудня ці музиканти розважали гостей іменинника Олександра Ярославського у Харкові, 10 грудня – Ігоря Палиці.
А перед Новим роком їхній графік розписаний буквально по хвилинах...
Група, лідером якої є Михайло Крупін, знімає дорогі кліпи, дає концерти, переважно приватні. Цю творчість ви не почуєте і не побачите ні на музичних каналах, ні на радіо. Проте в YouTube справжній бум інтересу до «Корупції»
Черный чемоданчик, кожаный диванчик
Будет вам веселье, будет вам нежданчик...
Я в красном бархате. Ты вся шикарная
Повсюду публика слегка вульгарная
Слышь, расфуфыренный, пальцы растопырены
Да ты своими же сто раз прошвыренный
Джерело: блог Миколи Підвезяного