Голова російського «Сбербанку» вивів гроші за кордон, поки Путін готувався до війни

Герман Греф володіє люксембурзьким інвестфондом, обсягом від 300 до 500 млн доларів

Голову російського «Сбербанка» Германа Грефа вважають одним із головних «лібералів» в оточенні президента РФ Володимира Путіна. Щоправда, проти війни Греф привселюдно так жодного разу й не висловився. І це не дивно, йдеться у розслідуванні «Проєкту».

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Очільник російського фото з відкритих джерел

Як з’ясували журналісти, очільник російського «Сбербанку» Герман Греф володіє люксембурзьким інвестфондом Altera Capital, загальний обсяг якого від $300 до $500 млн, номінально ним керує Кирило Андросов, ексзаступник голови апарату уряду. Поки Путін готувався до війни, російський олігарх виводив кошти за кордон.

Як з'ясували журналісти, серед управлінців фонду також є громадянин Німеччини та Швейцарії Філіп Кіндт, він, як і Андросов, працював із Грефом, а потім став одним із близьких друзів.

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Єдиним власником Altera Capital вказана страхова компанія Swiss Life. Завдяки витоку документів AsiaCiti стало зрозуміло, що за страховою стоїть траст, бенефіціаром якого був Євген Новицький, його називають довіреною особою глави «Сбербанку». Пізніше власником фонду через офшорну організацію став Андросов.

Крім того, у розпорядженні «Проєкту» опинився заповіт ексзаступника голови апарату уряду. Згідно з документом, офшор, який володіє, зокрема Altera Capital, після його смерті повинен перейти іншому офшору Halco – він належить сім'ї Грефа.

Видання звернуло увагу, що дохід глави «Сбербанку» на рік офіційно міг становити до $16 млн, чого недостатньо для акумульованого в азіатських трастах капіталу. «Він завжди бився за свій бонус», – пояснив «Проєкту» колишній колега Грефа у керівництві банком.

Після початку війни в Україні проти глави «Сбербанку» запровадили санкції США, Євросоюз та Велика Британія. Також обмеження наклали на корпорацію. Журналісти «Проєкту» зауважили, що після російського вторгнення Греф перестав літати в німецький Баден-Баден на бізнес-джетах Gulfstream G650 та Gulfstream G550, куплених компанією. Їхню загальну вартість видання оцінило у $110 млн.

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До слова, як з’ясували журналісти, за три тижні до війни російський олігарх Роман Абрамович переписав на своїх дітей мільярдні трасти, щоб таким чином ускладнити можливість арешту коштів після введення санкцій. Трасти, в яких зберігаються мільярди доларів активів російського олігарха Романа Абрамовича, були реорганізовані на початку лютого 2022 року, щоб передати бенефіціарне право власності його дітям незадовго до запровадження санкцій проти російського олігарха.

До слова, олігархи та компанії з Росії та Білорусі захищаються від санкцій ЄС за допомогою позовів до Європейського суду. Наразі в Люксембурзі розглядається вже 61 позов від фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції.