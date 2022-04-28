В ЄС турбуються, але вже не бояться зупинки поставок газу

Російський газ перестав бути «енергетичною зброєю»

Рішення Газпрому припинити постачання газу до Польщі та Болгарії повернеться до Росії бумерангом. Тепер всім зрозуміло: РФ більше не надійний постачальник, як вони вдавали з 70-х років минулого століття.

Цей імідж зазнав ляпасу, від якого не відмитися. Ніхто, включаючи німців, тепер цього не повторюватиме. Намагання «нагнути» країни ЄС на оплату газу в рублях не працюватиме, рублі Кремль хай залишить собі.

Тим більше, що надворі квітень та сонечко. І на додаток Кремль почав глузувати з ЄС, прямо натякаючи, що там будуть відбирати транзитний газ із газогонів. Так само, як вони намагалися звинувачувати нас у 2006 та 2009 роках. Такого в ЄС вже не вибачать. Росія як газовий монстр починає рухатися до свого кінця: газ ще важіль, але вже не «енергетична зброя». Головне: в ЄС вже турбуються, але вже не бояться зупинки поставок.

Євросоюз злізає з газової голки і починає лікуватися від залежності. Завдяки нам – Україні.

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Джерело: блог Павла Клімкіна

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