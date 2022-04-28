Окупанти перекинули під Ізюм нові десантні війська і 500 одиниць техніки

Російські окупаційні війська нарощують темпи проведення наступальної операції

Триває 64-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні і нарощує темпи проведення наступальної операції. Практично на усіх напрямках російські окупанти здійснюють інтенсивний вогневий вплив. Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 28 квітня.

Сіверський напрямок

Шляхом утримання відповідного комплекту війсь, ворог намагається забезпечити утримання резервів Збройних сил України на Сіверському напрямку та не допустити їх переміщення до Східної операційної зони.

Слобожанський напрямок

На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує завдавати ударів та вогневого ураження артилерією по Харкову.

Основні зусилля окупантів зосереджені на Ізюмському напрямку. Силами наявних підрозділів противник намагається провести наступ у напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Андріївка – Велика Комишуваха.

З метою посилення угруповання, що наступає, до міста Ізюм окупанти додатково перемістили підрозділи повітряно-десантних військ, а також до 500 одиниць техніки.

Донецький напрямок

На Донецькому напрямку угруповання противника продовжує ведення активних дій на лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджені на оточенні угруповання військ Сил оборони.

Для виконання зазначеної мет, на Лиманському напрямку ворог покращив тактичне положення, намагається розвинути наступ на населений пункт Лиман. Загарбники проводять підготовчі заходи для форсування річки Сіверський Донець.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде наступ на населений пункт Оріхове.

На Авдіївському напрямку з метою захоплення Мар’їнки та Очеретиного противник здійснює інтенсивний вогневий вплив.

На Курахівському напрямку за підтримки артилерії окупанти ведуть наступ на напрямках Старомайорське – Велика Новосілка та Любимівка – Зелене Поле.

Таврійський напрямок

На Таврійському напрямку підрозділи противника продовжують проведення демонстраційних дій та маневрів з метою введення в оману та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки.

Окупанти продовжують використання аеродрому Мелітополь для базування та польотів літаків штурмової авіації Су-25, ударних вертольотів Ка-52 та транспортно-бойових Мі-8.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджує на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг.

Ворог у результаті штурмових дій закріпився в районі населеного пункту Таврійське, намагається здійснювати вогневе ураження по позиціях наших військ у районах населених пунктів Олександрівка і Нова Зоря. У районах населених пунктів Станіслав та Молодецьке нарощує підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

З метою коригування та оцінки результатів вогневого ураження ворог провів повітряну розвідку в районі населеного пункту Затока.

Волинський та Поліський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у діяльності підрозділів противника не відзначено.

Наші перемоги

За попередню добу підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил та Сухопутних військ було уражено вісім повітряних цілей: один літак, одну крилату ракету та шість БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат і на суходолі. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено п’ять танків, одну артилерійську систему, двадцять дві одиниці броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що невдовзі Україна отримає потужну зброю від Заходу, а згодом почне активні наступальні дії для звільнення території України.