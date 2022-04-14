Генерал пояснив голову користь, яку може отримати Україна від Медведчука

«Медведчук – дуже цінний кадр», – вважає Крищенко

Головна користь від затримання кума президента РФ Віктора Медведчука в тому, що прокурори Міжнародного трибуналу в Гаазі приїдуть до України розслідувати всі його злочини. Про це заступник голови КМДА, колишній начальник поліції Києва Андрій Крищенко розповів в інтерв'ю «Главкому».

На думку Крищенка, затримання Медведчука – серйозний успіх наших спецслужб. З нього потрібно зняти всю можливу інформацію стосовно всіх кримінальних проваджень.

Він – важливий свідок дій російського керівництва, можливий обвинувачений і перший провідник причин виникнення війни в Україні.

«Коротше, дуже цінний кадр. Також, на мою думку, потрібно, аби його допитали прокурори Міжнародного трибуналу. А далі все залежатиме від політичних рішень – чи використовувати його в подальших обмінах», − наголосив Крищенко.

Колишній начальник поліції Києва також розповів про цінність, яку Медведчук може становити для Кремля.

«Враховуючи те, що він або прорахувався, або жорстко брехав своєму покровителю, його цінність для росіян може полягати лише в тому, аби забрати і спитати, де ділися виділені йому гроші і з ким він їх пиляв. Це треба використовувати як психологічний важіль впливу на нього, бо в Україні йому буде спокійніше», – завершив розмову Крищенко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 квітня повідомив, що СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Згодом президент України запропонував обміняти Медведчука.

27 лютого Медведчук втік з-під арешту.

Як повідомлялося, 18 березня суд заочно арештував Медведчука.