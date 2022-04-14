Що робити з безробіттям на час війни? Депутати мають план

Політики хочуть дозволили уряду запроваджувати додаткові види державної підтримки внутрішньо переміщених осіб, безробітних та роботодавців

Народні депутати мають намір врегулювати надання статусу безробітного та виплати допомоги із безробіття на час дії воєнного стану. Про це свідчить законопроєкт №7275 від 11 квітня, передає «Главком».

Згідно із текстом законопроєкту, на час дії воєнного стану та протягом 180

календарних днів після його припинення пропонується надавати статус зареєстрованого безробітного внутрішньо переміщеній особі( у якої відсутні документи) без вимог, що застосовуються за звичайної процедури. Окремо врегульовується питання з надання статусу безробітного внутрішньо переміщеним особам, у яких не розірвані трудові відносини з роботодавцем.

Крім цього, максимальний розмір допомоги із безробіття становитиме не більше півтора мінімальної заробітної плати. Ці виплати надаватимуться без особистого відвідування безробітними центрів зайнятості (за умови підтвердження наміру перебування устатусі безробітного будь-якими засобами комунікації).

Що стосується внутрішньо переміщених осіб, які не мають необхідних документів, то їм визначатиметься розмір допомоги із безробіття, відповідно до інформації в реєстрах та базах даних органів виконавчої влади.

Автори законопроєкту виступають за не позбавлення статусу безробітного та продовження йому виплат, якщо така особа перебуває на тимчасово окупованих територіях або на яких проводяться бойові дії і не має можливості відвідувати центри зайнятості або спілкуватися з працівниками таких центрів.

Окремо нардепи хочуть дозволили уряду запроваджувати додаткові види державної підтримки внутрішньо переміщених осіб, безробітних та роботодавців. Зокрема, надавати роботодавцю, який працевлаштовує безробітних внутрішньо переміщених осіб, компенсацію витрат на оплату праці таким працівникам; надавати фінансову допомогу для організації підприємницької діяльності безробітним особам, які виявили таке бажання.

Автори законопроєкту додали, близько 6,5 млн. осіб втратили робочі місця. В цілому, 30% економіки України не працює через збройну агресію Росії.

Як відомо, в Україні триває 50-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.