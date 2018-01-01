Порошенко підписав закон про спрощення ведення бізнесу

Відповідний закон, зокрема, запроваджує європейські принципи у питанні визначення та регулювання публічних компаній.

Президент України Петро Порошенко підписав Закон України №2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів». Про це повідомляє прес-службаголови держави. «Закон вирішує проблему розподілу акціонерних товариств в Україні на публічні і



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Петро Порошенко

Відповідний закон, зокрема, запроваджує європейські принципи у питанні визначення та регулювання публічних компаній.

Президент України Петро Порошенко підписав Закон України №2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів». Про це повідомляє прес-служба голови держави.

«Закон вирішує проблему розподілу акціонерних товариств в Україні на публічні і приватні за формальними ознаками, усуває дисбаланс у законодавстві і запроваджує європейські принципи у питанні визначення та регулювання публічних компаній. Положеннями документу змінюється підхід до віднесення акціонерних товариств до публічних та приватних і пропонується відмовитись від фіксування в найменуванні акціонерного товариства його типу», – йдеться у повідомленні.

Також виключається вимога, що банки можуть бути не лише у формі публічних акціонерних товариств, при цьому на банки розповсюджуються вимоги з розкриття інформації, як і на публічні компанії, та встановлюються підвищені вимоги до корпоративного управління, зокрема в частині формування наглядової ради та її комітетів.

Відповідним законом розширюється обсяг інформації та способи її розкриття для публічних акціонерних товариств і банків, при цьому скасовано обов’язок публікувати інформацію в одному з офіційних видань.

«Документом передбачається зменшення обсягу розкриття інформації для приватних акціонерних товариств, запроваджується можливість надання інформаційних послуг на фондовому ринку приватними особами, а не лише НКЦПФР та його установами, а також посилюються вимоги до прозорості діяльності наглядової ради акціонерного товариства, обрання незалежних членів, розширюються її повноваження», – зауважують у прес-службі.