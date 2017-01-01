У 2018 році Збройні Сили будуть укомплектовані належним чином
- 21 Грудня, 17:22
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Розсилка
Про соціальний захист військовослужбовців
Вдячний Президенту, Уряду, народним депутатам за виважену державну політику щодо забезпечення соцгарантій нашим захисникам.
Підтримання високих стандартів щодо соціального захисту військовослужбовців ЗС України при прийнятті Парламентом Закону України «Про Державний бюджет України» — це послідовне впровадження заходів оборонної реформи та гарантія належного комплектування ЗС України підготовленим та вмотивованим особовим складом.
Я вдячний Президентові України — Верховному Головнокомандувачу Збройних Сил України, Уряду та народним депутатам України за виважену державну політику щодо забезпечення належних соціальних гарантій українським захисникам.