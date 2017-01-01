  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Степан Полторак
    Думки вголос

    У 2018 році Збройні Сили будуть укомплектовані належним чином

    Про соціальний захист військовослужбовців
    Вдячний Президенту, Уряду, народним депутатам за виважену державну політику щодо забезпечення соцгарантій нашим захисникам. Підтримання високих стандартів щодо соціального захисту військовослужбовців ЗС України при прийнятті Парламентом Закону України «Про Державний бюджет України» — це послідовне впровадження
    • Степан Полторак

      Міністр оброни України

    • 21 Грудня, 17:22
    • Розсилка
    Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко
    Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко

    Про соціальний захист військовослужбовців

    Вдячний Президенту, Уряду, народним депутатам за виважену державну політику щодо забезпечення соцгарантій нашим захисникам.

    Підтримання високих стандартів щодо соціального захисту військовослужбовців ЗС України при прийнятті Парламентом Закону України «Про Державний бюджет України» — це послідовне впровадження заходів оборонної реформи та гарантія належного комплектування ЗС України підготовленим та вмотивованим особовим складом.

    Я вдячний Президентові України — Верховному Головнокомандувачу Збройних Сил України, Уряду та народним депутатам України за виважену державну політику щодо забезпечення належних соціальних гарантій українським захисникам.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    ЗСУ Держбюджет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ