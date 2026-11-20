26 лютого 2014 року в Сімферополі біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбувся багатотисячний мітинг на підтримку територіальної цілісності України

Кабінет міністрів затвердив план заходів до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та Севастополя у 2027 році. Документ передбачає проведення пам’ятних подій, підтримку українських політв’язнів, інформаційну кампанію та звернення до міжнародних організацій із закликом запровадити нові санкції проти держави-окупанта. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розпорядження уряду.

Згідно з документом, центральні органи виконавчої влади, місцеві адміністрації та інші державні установи мають забезпечити виконання затвердженого плану. Про результати роботи вони повинні поінформувати Міністерство культури до 30 березня 2027 року. Саме відомство узагальнить отримані дані та до 20 квітня передасть Кабінету міністрів звіт про виконання заходів.

Які заходи запланувала Україна

Окремі події відбудуться 26 лютого – у День спротиву окупації Криму. Зокрема, в обласних центрах та інших населених пунктах мають провести церемонії підняття кримськотатарського прапора поруч із Державним Прапором України. Під час заходів звучатимуть Державний Гімн України та Гімн кримськотатарського народу.

У лютому також передбачено:

публічний захід – форум, виставку або інсталяцію – до Дня спротиву окупації;

тематичні зустрічі та обговорення історичної й культурної спадщини Криму;

інформування військовослужбовців про причини, перебіг і наслідки окупації півострова;

заходи українських дипломатичних установ за кордоном, присвячені окупації Криму та порушенням Росією міжнародного права.

Протягом року триватиме акція «Листи до вільного Криму». Вона передбачає збір листів для українських політв’язнів, яких утримують у місцях несвободи на тимчасово окупованій території України та в Росії.

Також у Національному музеї історії України в Києві та Музеї європейських культур у Берліні мають організувати виставки зразків декоративного мистецтва кримськотатарських майстрів.

Україна звертатиметься до міжнародних партнерів

Урядовий план передбачає дипломатичну роботу, спрямовану на засудження окупації Криму та Севастополя. Міністерство закордонних справ має звертатися до міжнародних організацій та іноземних держав із закликом підтримати запровадження нових санкцій проти Росії.

Закордонні дипломатичні установи України у лютому проводитимуть заходи, присвячені окупації півострова, масовим порушенням прав людини та норм міжнародного гуманітарного права.

Інформаційну частину плану становитимуть публікації про хронологію, причини та наслідки окупації, покази документальних і художніх фільмів, а також матеріали про історію спротиву. Передбачено й інтерв’ю з учасниками подій у Криму в лютому 2014 року та протягом наступних років окупації.

Окремо Український інститут національної пам’яті має забезпечувати функціонування віртуального музею російської агресії. Заклади освіти проводитимуть тематичні заняття та перегляди матеріалів цього музею.

Нагадаємо, 26 лютого 2014 року в Сімферополі біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбувся багатотисячний мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Його організували представники Меджлісу кримськотатарського народу. Акція стала одним із символів спротиву російській окупації півострова. Наступного дня російські військові захопили будівлі кримського парламенту та уряду. Детальніше про початок окупації – у матеріалі «Главкома» «Окупація Криму. Як починалося вторгнення».