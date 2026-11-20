Президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Берліні

Президент Франції Еммануель Макрон закликав повернутися до обговорення членства України в НАТО на тлі максималістських вимог Росії. Він також заявив, що Москва не представила жодних конкретних і відчутних пропозицій щодо миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Макрон озвучив цю позицію після зустрічі лідерів «Коаліції охочих» у Берліні 19 листопада. За словами французького президента, Україна повинна мати сильну позицію перед початком мирних переговорів. Для цього міжнародні партнери мають продовжувати військову та іншу підтримку Києва.

«Якщо ми хочемо бути переконливими на мирних переговорах, важливо, щоб Україна захищала себе і вступала в ці переговори з хорошої позиції. А Україна зможе це зробити лише за умови, що ми продовжимо її підтримувати», – заявив Макрон.

Французький президент наголосив, що з огляду на максималістські вимоги Росії настав час обговорити членство України в НАТО. Він також зауважив, що найближчі тижні будуть вирішальними для України.

Як повідомляє Reuters, Макрон пов'язав перспективу членства України в Альянсі з довгостроковою безпекою Європи. Він звернув увагу на те, що Україна матиме численну та добре оснащену армію.

Позиція Зеленського щодо членства України в НАТО

Під час того самого спілкування з журналістами президент України Володимир Зеленський також висловився про перспективу вступу до Альянсу. Він назвав членство в НАТО найкращою гарантією безпеки для України та всієї Європи.

«Саме НАТО і ЄС були й будуть основами європейської архітектури безпеки. І всі ми розуміємо, що з українською силою, з українським досвідом, з українськими технологіями НАТО і ЄС будуть значно надійнішими захисниками європейського способу життя і європейської безпеки», – сказав Зеленський.

Берлінська зустріч «Коаліції охочих»

Засідання в Берліні зібрало понад 40 учасників в очному та онлайн-форматах. Це вже 17-та зустріч об'єднання від часу першого засідання в лютому 2025 року.

Серед головних тем були посилення протиповітряної оборони України, дипломатичні зусилля та майбутні гарантії безпеки. У зустрічі також взяли участь спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Зеленський повідомив, що партнери домовилися про участь європейських представників у форматах переговорів із Росією. За його словами, Європу представлятимуть п'ять країн, а також Європейський союз і НАТО.

Нагадаємо, під час берлінської зустрічі Еммануель Макрон також повідомив про плани Європи щодо гарантій безпеки для України після завершення війни. Зокрема, йшлося про можливе розміщення європейських військових на українській території.