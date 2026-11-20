У п'ятницю, 20 листопада, в Україні хмарно та дощово: помірні дощі охоплять більшість регіонів, на заході вночі значні, а в Карпатах сильний дощ із мокрим снігом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

20 листопада нестійку погоду, щедру на дощі різної інтенсивності, зумовлюватиме активний циклон. Тиск зазнаватиме коливань, вологість залишатиметься високою. У відносно теплій повітряній масі через захмарене небо вночі температура триматиметься вище нуля, а вдень зросте зовсім мало. Виняток – південь країни, де буде найтепліше і вночі, і вдень.

Хмарно. Помірні дощі, вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні, в Карпатах сильний дощ із мокрим снігом. Лише на північному сході вночі без опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7–12 м/с, пориви 15–20 м/с (у північних областях місцями), у південній частині до 24 м/с. Температура вночі 2–7° тепла, на півдні 8–13°; вдень 10–16°, у північній частині 2–7°. У Карпатах упродовж доби близько 0°.

Погода у Києві

У п'ятницю, 20 листопада, у Києві хмарно, дощі. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7–12 м/с, вдень місцями пориви 15–20 м/с. Температура по Київській області вночі та вдень 2–7° тепла; у Києві вночі та вдень 5–7°.

Нагадаємо, 19 листопада в Україні вночі йшли дощі, на сході та південному сході місцями значні, а в Карпатах – дощ із мокрим снігом.. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 16–22 листопада 2026 року.