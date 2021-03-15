Слава героям Карпатської України!

Вільна соборна незалежна Україна вшановує сьогодні тих, хто 82 роки тому проголосив державність Карпатської України. Ми згадуємо тих, хто мав мужність у час смертельної небезпеки, коли вже відчувався смертельний подих Другої світової, заявити: Україна була, є і буде. В час, коли європейські політики все ще сподівалися умиротворити агресора, українці гордо і мужньо заявили про свої права.

Проголошення Карпатської України незалежною державою було актом сміливості і патріотизму. Значення її відразу зрозуміли і розділені кордонами українці, і увесь світ. Державність української мови, прапор, гімн, тризуб Володимира Великого на гербі – Карпатська Україна закладала основи майбутньої соборної України.

Августин Волошин, Юліан Ревай, Дмитро Климпуш… Всі вони видатні діячі Карпатської України, Герої Красного Поля, які стоять в одному ряду із захисниками України під Крутами, героями УПА, нашими сучасниками, що захищають свободу і незалежність України у боротьбі з російською агресією.

Слава героям Карпатської України!

Слава Україні!

Джерело: блог Петра Порошенка

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