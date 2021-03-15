Карпатська Україна закладала основи майбутньої соборної України

Карпатська Україна закладала основи майбутньої соборної України
Слава героям Карпатської України!
Вільна соборна незалежна Україна вшановує сьогодні тих, хто 82 роки тому проголосив державність Карпатської України. Ми згадуємо тих, хто мав мужність у час смертельної небезпеки, коли вже відчувався смертельний подих Другої світової, заявити: Україна була, є і буде. В час, коли європейські політики все ще сподівалися умиротворити агресора, українці гордо і мужньо заявили про свої права.
Проголошення Карпатської України незалежною державою було актом сміливості і патріотизму. Значення її відразу зрозуміли і розділені кордонами українці, і увесь світ. Державність української мови, прапор, гімн, тризуб Володимира Великого на гербі – Карпатська Україна закладала основи майбутньої соборної України.
Августин Волошин, Юліан Ревай, Дмитро Климпуш… Всі вони видатні діячі Карпатської України, Герої Красного Поля, які стоять в одному ряду із захисниками України під Крутами, героями УПА, нашими сучасниками, що захищають свободу і незалежність України у боротьбі з російською агресією.
Слава героям Карпатської України!
Слава Україні!
Джерело: блог Петра Порошенка