Харківські домовленості і роль Литвина

Ратифікація так званих Харківських домовленостей у Верховній Раді. 27 квітня 2010 року

Про роль одного з легітимізаторів російської збройної присутності на території України

Послухав як Литвин розказує, що «Харківські домовленості» довелося ратифікувати через газові контракти Тимошенко.

Чесно кажучи, чекав від історика більш креативного підходу.

Міг би ще сказати, що угоди ратифікували, бо Ющенко не вступив до ЄС і НАТО.

Що Кучма не забезпечив енергетичну незалежність від Росії.

Що Кравчук не домігся виводу російського флоту з Криму.

Можна було обвинуватити Петлюру, що не відстояв українську державність 100 років тому.

Зрештою, завжди можна було валити на Катерину ІІ, що анексувала Крим та заснувала там базу російського флоту.

Ну а чому ні? От тільки є одна проблема. Хто би що не робив до Литвина і з яких причин, все одно участь особисто Литвина залишиться в історії. І роль ця буде геть не героїчною, а навпаки. Роль одного з легітимізаторів російської збройної присутності на території України. І від цього нікуди вже не подітися.

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Джерело: блог Петра Олещука

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