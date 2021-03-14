Намісник Лаври Павло зізнався, що не здав міліції серійного маніяка Онопрієнка

Сенсаційні зізнання митрополит Російської церкви зробив у кінопроєкті Оксани Марченко «Паломниця»

Намісник Лаври, митрополит РПЦ в Україні Павло (Лебідь) зробив гучне зізнання. Священнослужитель розповів, що до нього ще до затримання приходив відомий серійний вбивця, зізнавався у злочинах і пропонував заявити на нього у поліцію, проте Павло не зробив цього. Ця історія прозвучала у черговій серії кінопроєкту «Паломница» дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко.

Авторка проєкту звернулась до Павла з прохання розповісти приклади «дуже значущих примирень і покаянь». На це Павло почав озвучувати різні історії, серед яких прозвучало і зізнання про те, що кілька десятків років тому він сповідував найбільшого серійного вбивцю, якого розшукувала міліція всього СРСР. «Вы помните был такой человек, который убил 56 человек?» – запитав Павло Оксану Марченко, не називаючи імені злочинця. – Он умер уже».

При цьому автори фільму почали показувати кадри відео, на яких зображується серійний маніяк Анатолій Онопрієнко, який за офіційними даними позбавив життя 52 осіб.

Анатолій Онопрієнко у період з 1989 до 1996 року вбив 52 людини. Кадри з фільму «Паломница»

«Пришел ко мне на исповедь в церкви в Ново-Волынске. И говорит: «Я убил». Я говорю: «Ну, осознай». Он: «Заявляй на меня, иди в милицию». Я говорю: «Вы знаете, я не участковый и моя цель привести вас к покаянию. И не делайте больше никому зла. А если вы поднимете еще на кого-то руку вас поймают», – переказав Павло своє спілкування з Онопрієнком.

Митрополит РПЦ зазначив, що врешті він відпустив всі гріхи злочинцю. Але начебто саме його пророцтво і спрацювало, коли маніяк згодом продовжив свою чорну справу. «И когда он тянул 25-летнюю девушку за дом, держа нож возле шеи, и когда его взяли, он сказал на суде: Павел говорил, что если я совершу еще убийства, то попаду. Мне это в жизни запомнилось», – зазначив Павло.

Анатолій Онопрієнко (1959-2013) – серійний убивця. У період з 1989 до 1996 року вбив 52 людини. Відповідно до деяких джерел, він є найбільш жорстоким маніяком XX сторіччя, якого можна порівняти з Чикатило. Водночас питання про точні мотиви Онопрієнко залишається без відповіді. Злочини Анатолія Онопрієнка привели до запеклих дебатів про доцільність смертної кари в Україні

Православне кіно Оксани Марченко транслює телеканал Російської православної церкви «Спас»

Нагадаємо, кума Володимира Путіна та дружина одіозного проросійського політика Віктора Медведчука Оксана Марченко презентувала свій авторський проєкт «Паломница». За її словами, на паломництво її благословив глава УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій.

У серіалі «Паломница» знялись відвертий українофоб Борис Корчевніков. Він є гендиректором телеканалу «Спас», який пов’язаний із Російською православною церквою і який транслюватиме новий телепродукт Марченко.

Також у фільмі знімається намісник Києво-Печерської лаври, митрополит Вишгородський й Чорнобильський Павло. А ще людей повчатиме колишня соратниця Януковича Ганна Герман, яку Оксана Марченко вважає своїм політичним кумиром.

Боксер Олександр Усик з'явився в першій серії скандально відомого кінопроєкту «Паломница».

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Раніше на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

Згодом Марченко оголосила про свій вступ до «Опозиційної платформи – «За життя». Себе та Віктора Медведчука назвала «майбутнім України».