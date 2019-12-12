У Раді позачергове засідання перенесли на пів години трансляція



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Парламентарі сьогодні мають розгялнути, зокрема, законопроєкт про відкриття ринку землі

Верховна Рада 12 грудня розпочала пленарне засідання з вшанування воїнів, які загинули за Україну, оскільки сьогодні відзначається День сухопутних військ. Після цього відразу спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив перерву у засіданні на пів години на прохання голів фракцій.

Загалом на засіданні у четвер планується розглянути велику кількість законопроєктів, зокрема, про пролонгацію на рік закону про особливий статус Донбасу та про створення слідчої комісії з питань нападу на активістів.

Про це йдеться у порядку денному.

Також депутати будуть розглядати законопроект щодо освіти й низку законопроектів у другому читанні.

Водночас член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Сергій Лабазюк (позафракційний) написав вчора, 11 грудня, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, що в четвер у парламенті планують проголосувати у другому читанні та в цілому за законопроект про ринок землі.

«Сьогодні, як і очікувалося, розгляду поправок (до законопроекту про ринок землі на засіданні аграрного комітету - ІФ) не відбулося. А вже завтра має бути голосування за законопроєкт у цілому на позачерговому засіданні Ради. Водночас на 8:00 призначено засідання аграрного комітету з цього питання», - написав нардеп у середу.

У цьому контексті він нагадав, що поправок до цього законопроекту «майже 5000», висловивши переконання, що їх фізично неможливо розглянути протягом одного пленарного засідання.

«Але очевидно, що на завтра планується якийсь «сюрприз» зі спробою прийняти закон у цілому», - додав Лабазюк.