Жан Беленюк прокоментував рішення WADA відсторонити Росію



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Жан Беленюк підтримує усунення Росії UWW

Борець і нардеп підтримав відсторонення

Український борець і народний депутат Жан Беленюк прокоментував санкції Всесвітньої антидопінгової аґенції (WADA) щодо Росії, яку на чотири роки відстороненили від великих турнірів, включаючи Олімпійські ігри та чемпіонати світу.

«Це, перш за все, репутаційний, іміджевий удар. Рішення, в принципі, закономірне. Саме в нашій збірній йде боротьба за те, щоб всі спортсмени були чесні. Я не уявляю, щоб мій тренер підійшов до мене з пропозицією прийняти допінг, щоб підвищити свої спортивні результати», - сказав Беленюк.

Нагадаємо, що Жан беленюк у 2019 році став чемпіоном Європи, світу і виграв ІІ Європейські ігри.