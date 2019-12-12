Шанувальник Путіна Овечкін зізнався в любові до Америки



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Овечкін з Путіним washingtonpost.com

Засновник руху Putin Team допомагає юним американським хокеїстам

Російський нападник клубу НХЛ «Вашингтон Кепіталз» Алєксандр Овечкін зізнався в любові до Америки. Разом з іншими хокеїстами він бере активну участь у благодійних проєктах за океаном.

«Я люблю Америку. Тут мій другий дім. Я живу в Вашингтоні майже 15 років. У мене тут багато друзів, хороші стосунки з людьми. Ми зробили вагомий внесок у розвиток хокею в місті. Не важливо, хто ти – росіянин, чех чи швед. Усі люди рівні, до кожного має бути повага. Мені подобається тут. Разом з командою проводимо благодійні акції. Надаємо юним хокеїстам форму, ковзани, ключки. Не кожен може собі дозволити комплект за тисячу доларів», - передає слова Овечкіна «Чемпіонат».

У той же час любов російського хокеїста до американського способу життя повністю поєднується зі всебічною підтримкою агресивної політики російського диктатора Путіна.

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Саме Овечкін став 2017 року засновником та організатором пропагандистського проєкту Putin Team. Хокеїст неодноразово виступав на підтримку політики російської влади та жодного разу не критикував її.