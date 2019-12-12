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    Шанувальник Путіна Овечкін зізнався в любові до Америки

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    Овечкін з Путіним&nbsp; - Шанувальник Путіна Овечкін зізнався в любові до Америки
    Овечкін з Путіним 
    washingtonpost.com

    Засновник руху Putin Team допомагає юним американським хокеїстам

    Російський нападник клубу НХЛ «Вашингтон Кепіталз» Алєксандр Овечкін зізнався в любові до Америки. Разом з іншими хокеїстами він бере активну участь у благодійних проєктах за океаном.

    «Я люблю Америку. Тут мій другий дім. Я живу в Вашингтоні майже 15 років. У мене тут багато друзів, хороші стосунки з людьми. Ми зробили вагомий внесок у розвиток хокею в місті. Не важливо, хто ти – росіянин, чех чи швед. Усі люди рівні, до кожного має бути повага. Мені подобається тут. Разом з командою проводимо благодійні акції. Надаємо юним хокеїстам форму, ковзани, ключки. Не кожен може собі дозволити комплект за тисячу доларів», - передає слова Овечкіна «Чемпіонат».

    У той же час любов російського хокеїста до американського способу життя повністю поєднується зі всебічною підтримкою агресивної політики російського диктатора Путіна.

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    Саме Овечкін став 2017 року засновником та організатором пропагандистського проєкту Putin Team. Хокеїст неодноразово виступав на підтримку політики російської влади та жодного разу не критикував її.

    Путін хокей Алєксандр Овечкін НХЛ
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