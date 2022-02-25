Путін визнав провал російського бліцкригу

Висновки з промови керівника крайни-агресора

Путін виступив щоб пояснити, чому українська армія чинить ефективний спротив, чому росіяни несуть великі втрати, та чому народ України піднявся на захист своєї держави. Це нібито через «бендеровців», які створюють «заградотряди» у лавах нашої армії.

Які висновки з його промови? Судячи з заяв господаря РФ, Росія намагається повернути в Україну маріонеткову владу Януковича. Тому для Путіна було принципово важливо показати, що народ та армія не чинять активний спротив (Згадалось, як невипадково Окружний адміністративний суд Київа взяв до розгляду позов Януковича).

І тому Росія намагалась провести бліцкриг швидко, з невеликими втратами. Щоб потім сказати, що спротиву і не було. Але господар Росії не зрозумів, що для українців свобода – це не технологія, це не фейк. І кожен день українського опору, кожний вбитий російський окупант, кожний загиблий український герой – це доказ, що план Путіна ганебно провалився. Україна не злякались – а об’єдналась під російською навалою.

Українська армія ефективно б’ється тому що вона користується любов’ю та підтримкою свого народу, а не загадкових «бендеровців».

Українська свобода – це народ, який зробив свій вибір. І ось це Путін не прорахував.

І зараз в Україні відбувається озброєний Майдан.

Україна поступається в багатьох речах, але Україна має перевагу у щирому прагненні захистити свій образ життя, у готовності проявити свою самостійну волю.

Цей Майдан можна вбити, але вбити Майдан – значить вбити увесь народ. І зараз кожен день українського спротиву – це доказ того, що Путін не здатен захопити владу, доказ, що Путін – вбивця. А ніякий не «миротворець». І зараз це бачить весь світ. І тому Росія кидає в бій усі свої сили.

Але поки Майдан бореться – Україна непереможна.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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