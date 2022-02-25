Вся кров для порятунку бійців української армії. Уряд ухвалив важливе рішення

Кабмін визначив для кожної області обов'язкові обсяги забезпечення потреб системи охорони здоров'я донорською кров'ю, її компонентами і препаратами.

Заборона на експорт препаратів крові діятиме 30 днів

Кабінет міністрів на 30 днів призупинив експорт препаратів крові з 25 лютого. Відповідне розпорядження ухвалене сьогодні, повідомляє «Главком».

«Вся кров, яку здають донори, буде використовуватися виключно в Україні і виключно для порятунку бійців української армії і мирного населення. Разом – до перемоги!» – наголосив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, якого цитує пресслужба відомства.

Всі, хто може і хоче здати кров, мають звернутися до центрів крові. Вони працюють і можуть приймати донорів.

«Ставтеся, будь ласка, з розумінням, якщо вам скажуть, що крові достатньо. Українці – свідомі і за два дні здали багато крові. До того ж, ми розбронювали наші стратегічні запаси», – сказав Віктор Ляшко.

Другим розпорядженням Кабмін затвердив і визначив для кожної області обов'язкові обсяги забезпечення потреб системи охорони здоров'я донорською кров'ю, її компонентами і препаратами.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в- районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник о-чільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.