«Ми в Києві. Ми захищаємо Україну» Зеленський опублікував відео із Єрмаком та Подоляком
Володимир Зеленський оприлюднив відео біля урядового кварталу
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео біля урядового кварталу. На відео із ним керівник Офісу президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, радник Банкової Михайло Подоляк та глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
«Ми тут. Ми в Києві. Ми захищаємо Україну» – коротко підписав відео Зеленський.
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Раніше партія «Слуга народу» виступила із заявою засудження поточної реакції демократичних країн Заходу на російську агресію в Україні. Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей.
Нагадаємо, на Київщині загинуло четверо мирних жителів і 15 поранено внаслідок авіаудару.
Як раніше повідомлялося, на Київщині у селі Гаврилівка лунали вибухи, є жертви серед населення. Як відомо, військові підірвали під Києвом мости, щоб зупинити ворога (фото). Також повідомлялося, окупанти спробують прорватися на танках до Києва.