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    «Ми в Києві. Ми захищаємо Україну» Зеленський опублікував відео із Єрмаком та Подоляком

    &laquo;Ми тут. Ми в Києві. Ми захищаємо Україну&raquo;&nbsp;&ndash; коротко підписав відео Зеленський - «Ми в Києві. Ми захищаємо Україну» Зеленський опублікував відео із Єрмаком та Подоляком
    «Ми тут. Ми в Києві. Ми захищаємо Україну» – коротко підписав відео Зеленський
    фото: скріншот

    Володимир Зеленський оприлюднив відео біля урядового кварталу

    Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео біля урядового кварталу. На відео із ним керівник Офісу президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, радник Банкової Михайло Подоляк та глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

    «Ми тут. Ми в Києві. Ми захищаємо Україну» – коротко підписав відео Зеленський.

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    Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

    Раніше партія «Слуга народу» виступила із заявою засудження поточної реакції демократичних країн Заходу на російську агресію в Україні. Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей.

    Нагадаємо, на Київщині загинуло четверо мирних жителів і 15 поранено внаслідок авіаудару.

    Як раніше повідомлялося, на Київщині у селі Гаврилівка лунали вибухи, є жертви серед населення. Як відомо, військові підірвали під Києвом мости, щоб зупинити ворога (фото). Також повідомлялося, окупанти спробують прорватися на танках до Києва.

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    Теги: окупанти санкції військові Володимир Зеленський Instagram Андрій Єрмак населення Давид Арахамія Денис Шмигаль Михайло Подоляк
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    «Ми в Києві. Ми захищаємо Україну» Зеленський опублікував відео із Єрмаком та Подоляком