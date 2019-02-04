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    Думки вголос

    Вбивство Каті Гандзюк: прості відповіді на складні запитання

    • Роман Сініцин

      Волонтер

    • Розсилка
    Розслідуванням вбивства Каті з листопада займається СБУ. Виключно СБУ - Вбивство Каті Гандзюк: прості відповіді на складні запитання
    Розслідуванням вбивства Каті з листопада займається СБУ. Виключно СБУ

    Катя була особисто мені близькою подругою. Як і іншим людям, хто це робить. І також я не хочу щоб таке як з Катею - сталось з кимось іще.

    FAQ по Хто замовив Катю Гандзюк? в зв'язку з появою десятків типових питань у мене в коментарях і на сторінці ініціативи.

    Переважно звичайно з пустих або автоматичнонаповнених профілів, ну бо тємнічки заїхали, але все ж.

    Чому не до Авакова? Чому ви з'їзд НарФронту не пікетували?

    Розслідуванням вбивства Каті з листопада займається СБУ. Виключно СБУ. 
    До Авакова, у кого пам'ять коротка, їздили і їздили багато - обливали кров'ю двері об'єкту Фортеця де майонезна баночка проживає, пікетували Богомольця, закидували димовими шашками і фаєрами дім Авакова і херсонську мусарку (два чи три рази). 
    До мусорів залишилась купа питань по саботажу розслідування, але зараз розслідування веде СБУ повторюсь.

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    Це не значить, що ми зліземо з мусорів, кстаті.

    До чого тут Порошенко?

    До того, що частина замовників вбивства Каті - з партії, яка носить його ім'я.
    До того, що Порошенко їх призначав. І досі не звільнив.
    До того, що СБУ - це до Порошенка.
    До нього насправді одна вимога. 
    Звільнити цих людей на час розслідування.
    Далі вимоги до СБУ, але про це згодом.

    З чого ви взяли, що Гордеєв, Мангер, Рищук замовники. Презумпція невинуватості, ви слідчий орган, є рішення суду?

    Якби не ми - справу б вже давно передали до суду, а в тюрмі сиділа б ні в чому не винна людина. І мусора б відрапортували про розкриття. 
    Ми це знаємо, як знали що мусора відразу після нападу взяли стрілочника, як знали про Павловського через злив нами інформації про якого у генпрокурора в ВР сталась істерика, як знали і знаємо хто коли і як давав наказ вбити Катю. І як знаємо про десятки інших речей.
    Знала про замовників і Катя.
    Скоро буде багато цікавого, це ще не кінець.
    Ми не слідчий орган, так. І не суд.
    Проте на час слідства люди які вмотивовано підозрюються у замовлені тяжкого злочину - повинні бути відсторонені від державних посад.

    Ви піаритесь на крові. Це політичний двіж. Це двіж під вибори?

    Це ініціатива виключно друзів і знайомих Каті, які вимагають щоб її вбивство було розслідувано і усі винні, включно з замовниками, понесли відповідальність.

    Нагадаю, що Катю облили шість місяців тому. Три місяці тому вона померла.
    ВЕСЬ ЦЕЙ ЧАС ми щось робимо: десятки акцій прямої дії, тисячі публікацій, листів в міжнародні інституції, зустрічей з дипломатами.

    Ініціатива тиску, так. 
    З однією вимогою, щоб усі винні були покарані.
    І ми не зліземо.

    Чому?

    Катя була особисто мені близькою подругою. Як і іншим людям, хто це робить.
    І також я не хочу щоб таке як з Катею - сталось з кимось іще. 
    Зі мною в тому числі.
    Тому це питання власної безпеки також. 
    І питання того в якій країні ми житимемо далі.

    Джерело: блог Романа Сініцина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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