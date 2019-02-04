Вбивство Каті Гандзюк: прості відповіді на складні запитання

Розслідуванням вбивства Каті з листопада займається СБУ. Виключно СБУ

Катя була особисто мені близькою подругою. Як і іншим людям, хто це робить. І також я не хочу щоб таке як з Катею - сталось з кимось іще.

FAQ по Хто замовив Катю Гандзюк? в зв'язку з появою десятків типових питань у мене в коментарях і на сторінці ініціативи.

Переважно звичайно з пустих або автоматичнонаповнених профілів, ну бо тємнічки заїхали, але все ж.

Чому не до Авакова? Чому ви з'їзд НарФронту не пікетували?

Розслідуванням вбивства Каті з листопада займається СБУ. Виключно СБУ.

До Авакова, у кого пам'ять коротка, їздили і їздили багато - обливали кров'ю двері об'єкту Фортеця де майонезна баночка проживає, пікетували Богомольця, закидували димовими шашками і фаєрами дім Авакова і херсонську мусарку (два чи три рази).

До мусорів залишилась купа питань по саботажу розслідування, але зараз розслідування веде СБУ повторюсь. Читайте також На дні Ла-Маншу знайшли уламки зниклого літака з футболістом Вчора, 09:15

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ЦВК завершила прийом документів від кандидатів у президенти Вчора, 00:48 Це не значить, що ми зліземо з мусорів, кстаті. До чого тут Порошенко? До того, що частина замовників вбивства Каті - з партії, яка носить його ім'я.

До того, що Порошенко їх призначав. І досі не звільнив.

До того, що СБУ - це до Порошенка.

До нього насправді одна вимога.

Звільнити цих людей на час розслідування.

Далі вимоги до СБУ, але про це згодом. З чого ви взяли, що Гордеєв, Мангер, Рищук замовники. Презумпція невинуватості, ви слідчий орган, є рішення суду? Якби не ми - справу б вже давно передали до суду, а в тюрмі сиділа б ні в чому не винна людина. І мусора б відрапортували про розкриття.

Ми це знаємо, як знали що мусора відразу після нападу взяли стрілочника, як знали про Павловського через злив нами інформації про якого у генпрокурора в ВР сталась істерика, як знали і знаємо хто коли і як давав наказ вбити Катю. І як знаємо про десятки інших речей.

Знала про замовників і Катя.

Скоро буде багато цікавого, це ще не кінець.

Ми не слідчий орган, так. І не суд.

Проте на час слідства люди які вмотивовано підозрюються у замовлені тяжкого злочину - повинні бути відсторонені від державних посад. Ви піаритесь на крові. Це політичний двіж. Це двіж під вибори? Це ініціатива виключно друзів і знайомих Каті, які вимагають щоб її вбивство було розслідувано і усі винні, включно з замовниками, понесли відповідальність. Нагадаю, що Катю облили шість місяців тому. Три місяці тому вона померла.

ВЕСЬ ЦЕЙ ЧАС ми щось робимо: десятки акцій прямої дії, тисячі публікацій, листів в міжнародні інституції, зустрічей з дипломатами. Ініціатива тиску, так.

З однією вимогою, щоб усі винні були покарані.

І ми не зліземо. Чому? Катя була особисто мені близькою подругою. Як і іншим людям, хто це робить.

І також я не хочу щоб таке як з Катею - сталось з кимось іще.

Зі мною в тому числі.

Тому це питання власної безпеки також.

І питання того в якій країні ми житимемо далі.

Джерело: блог Романа Сініцина

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