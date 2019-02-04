Вбивство Каті Гандзюк: прості відповіді на складні запитання
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Розсилка
Катя була особисто мені близькою подругою. Як і іншим людям, хто це робить. І також я не хочу щоб таке як з Катею - сталось з кимось іще.
FAQ по Хто замовив Катю Гандзюк? в зв'язку з появою десятків типових питань у мене в коментарях і на сторінці ініціативи.
Переважно звичайно з пустих або автоматичнонаповнених профілів, ну бо тємнічки заїхали, але все ж.
Чому не до Авакова? Чому ви з'їзд НарФронту не пікетували?
Розслідуванням вбивства Каті з листопада займається СБУ. Виключно СБУ.
До Авакова, у кого пам'ять коротка, їздили і їздили багато - обливали кров'ю двері об'єкту Фортеця де майонезна баночка проживає, пікетували Богомольця, закидували димовими шашками і фаєрами дім Авакова і херсонську мусарку (два чи три рази).
До мусорів залишилась купа питань по саботажу розслідування, але зараз розслідування веде СБУ повторюсь.
Це не значить, що ми зліземо з мусорів, кстаті.
До чого тут Порошенко?
До того, що частина замовників вбивства Каті - з партії, яка носить його ім'я.
До того, що Порошенко їх призначав. І досі не звільнив.
До того, що СБУ - це до Порошенка.
До нього насправді одна вимога.
Звільнити цих людей на час розслідування.
Далі вимоги до СБУ, але про це згодом.
З чого ви взяли, що Гордеєв, Мангер, Рищук замовники. Презумпція невинуватості, ви слідчий орган, є рішення суду?
Якби не ми - справу б вже давно передали до суду, а в тюрмі сиділа б ні в чому не винна людина. І мусора б відрапортували про розкриття.
Ми це знаємо, як знали що мусора відразу після нападу взяли стрілочника, як знали про Павловського через злив нами інформації про якого у генпрокурора в ВР сталась істерика, як знали і знаємо хто коли і як давав наказ вбити Катю. І як знаємо про десятки інших речей.
Знала про замовників і Катя.
Скоро буде багато цікавого, це ще не кінець.
Ми не слідчий орган, так. І не суд.
Проте на час слідства люди які вмотивовано підозрюються у замовлені тяжкого злочину - повинні бути відсторонені від державних посад.
Ви піаритесь на крові. Це політичний двіж. Це двіж під вибори?
Це ініціатива виключно друзів і знайомих Каті, які вимагають щоб її вбивство було розслідувано і усі винні, включно з замовниками, понесли відповідальність.
Нагадаю, що Катю облили шість місяців тому. Три місяці тому вона померла.
ВЕСЬ ЦЕЙ ЧАС ми щось робимо: десятки акцій прямої дії, тисячі публікацій, листів в міжнародні інституції, зустрічей з дипломатами.
Ініціатива тиску, так.
З однією вимогою, щоб усі винні були покарані.
І ми не зліземо.
Чому?
Катя була особисто мені близькою подругою. Як і іншим людям, хто це робить.
І також я не хочу щоб таке як з Катею - сталось з кимось іще.
Зі мною в тому числі.
Тому це питання власної безпеки також.
І питання того в якій країні ми житимемо далі.
Джерело: блог Романа Сініцина