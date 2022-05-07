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    Думки вголос

    9 травня варто відзначати. Є причина

    • Сергій Борщевський

      Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

    •  glavcom.ua
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    Хрещатик 9 травня 1920 року. Польська кіннота повертає з параду. Фото зроблене на розі Хрещатика і Миколаївської (Городецького) вулиці - 9 травня варто відзначати. Є причина
    Хрещатик 9 травня 1920 року. Польська кіннота повертає з параду. Фото зроблене на розі Хрещатика і Миколаївської (Городецького) вулиці
    фото з відкритих джерел

    У травні 1920 року завдяки спільним діям армії УНР та польського війська Київ було визволено від більшовицьких окупантів

    Так, це правда, що день Перемоги над німецьким нацизмом цивілізований світ відзначає 8 травня. Щодо нацизму російського дата ще невідома.

    Це правда, що беззастережна капітуляція була підписана в Реймсі 7 травня 1945 року о 2.30 ночі і набувала чинності з 23.01 8 травня. Від німецької сторони акт підписали генерал-полковник Альфред Йодль та адмірал Ганс-Георг фон Фрідебург, а від імені союзників їхні представники, в тому числі радянський генерал-майор Іван Суслопаров.

    Це правда, що на вимогу розлюченого Сталіна, який відмовився визнати акт чинним, 8 травня 0 22.43 у Карлсхорсті, передмісті зайнятого Червоною армією Берліна, відбулося перепідписання акту. У Москві було вже 00.43 9 травня, звідки й узялася ця дата. Адже в СРСР хотіли, щоб увесь світ жив за московським часом.

    Все це так. І все ж давайте відзначати день Перемоги 9 травня. На те є інша причина.

    У травні 1920 року завдяки спільним діям армії УНР та польського війська Київ було визволено від більшовицьких окупантів. 7 травня до міста увійшли польські сьома кавалерійська бригада та перша піхотна дивізія, наступного дня шоста січова стрілецька дивізія полковника УНР Марка Безручка.

    А 9 травня в середмісті української столиці було проведено спільний парад переможців. Урочиста хода відбувалася на відтинку між Прорізною вулицею і тодішньою Думською площею (нині Майдан Незалежності).

    Отже 9 травня – наше свято, день Перемоги над тодішніми окупантами, тодішньою московською ордою.

    Ніхто не знає ще дати наступної Перемоги. Але вона буде, і хочеться побачити серед учасників параду в Києві зарубіжних друзів, які сьогодні підтримують Україну в боротьбі з російським нацизмом.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: День Перемоги росія окупанти Київ історія війна парад УНР Україна СРСР окупація #stoprussia
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    9 травня варто відзначати. Є причина