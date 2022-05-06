Українське законодавство декомунізували: що зміниться

Кабінету міністрів доручили найближчим часом провести те саме на своєму рівні

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про дерадянізацію законодавства України». Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук у Facebook

«Дякую усім колегам народним депутатам, які допомагали розробляти цей закон та проголосували за його прийняття. Ми разом зробили те, на що не спромоглися зробити народні депутати за попередні 30 років незалежності», - зазначив спікер Ради.

Стефанчук також повідомив, що відтепер в законодавстві:

немає згадки про «перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції»;

немає прагнення втілювати в життя «ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства»;

немає посилання на програми, розроблені комуністичною партією;

немає пріоритету в правах комсомольців, комуністів та інших «таваріщєй»;

«вичищено» майже 1200 актів органів державної влади та управління Союзу РСР, Української РСР (Української СРР).

Кабінету міністрів доручили найближчим часом провести те саме на своєму рівні, а також напрацювати нові Трудовий кодекс, Житловий кодекс та Кодекс про адміністративні проступки