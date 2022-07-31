Дружня підказка міністрові оборони Польщі

Росія завжди була імперією зла

У Польщі відбулася церемонія надання назви «Табір Костюшко» військовій базі, де дислокуються сили США. В урочистостях узяли участь міністр оборони Польщі Маріуш Блащак і командувач Збройних сил США в Європі та Африці генерал Дарріл Вільямс. Обидва генерали говорили чимало правильних речей, але одна теза Маріуша Блащака, гадаю, потребує уточнення.

Польський міністр заявив, що нинішнє керівництво РФ намагається відродити «імперію зла», якою був Радянський Союз часів президента Рональда Рейгана (якому й належить авторство цього визначення) та папи Івана-Павла ІІ. Але чому відродити?

Росія завжди була імперією зла (навіть коли ще не була імперією) в усіх своїх іпостасях – Московського князівства, Російської імперії, Радянського Союзу, Російської Федерації.

Була імперією зла під час трьох поділів Польщі 1772, 1793 та 1795 років у добу царату (це міг би засвідчити учасник війни за незалежність США, національний герой Польщі, ватажок антицарського повстання 1794 року Тадеуш Костюшко). Залишалася імперією зла і в подобі Радянського Союзу, коли той здійснив четвертий поділ Польщі разом із нацистською Німеччиною.

Була імперією зла і 78 років тому, коли 1 серпня 1944 року почалося Варшавське повстання, а Радянський Союз, який закликав до нього поляків, не надав їм допомоги. Радянські війська зупинилися тоді на іншому березі Вісли і припинили наступ. Радянське керівництво зняло з фронту польське військо генерала Берлінга, що воювало під радянською командою і намагалося допомогти повстанцям, і відмовилося надати аеродроми та заправляти літаки союзників, які хотіли допомогти. Радянська імперія зла спокійно чекала, поки нацисти придушать повстання, уб'ють чверть мільйона жителів міста і зруйнують його, щоб тільки привезти до польської столиці й поставити при владі комітет своїх польських маріонеток.

Ці приклади можна продовжити. Українці мають свої приклади. Інші народи, що складали конгломерат Російської імперії, а згодом СРСР – свої. І народи нинішньої РФ так само. І не лише вони, а десятки народів Азії, Африки, Латинської Америки та й Європи, в життя яких брутально втручалася і втручається імперія зла.

І це триватиме, поки триватиме імперія. Генерали повинні це розуміти і відповідно діяти.