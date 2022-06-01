Олег Морозов як дзеркало злочинної Росії

Один з провідних російських законодавців відверто запропонував порушити закон

Під час чергового ефіру на іспаномовному каналі РТБ «МАРТІ» (Маямі, США) стисло пояснив аудиторії пропозицію одного з важковаговиків російської політики, провідного ідеолога правлячої «Єдиної Росії», голови комітету Думи з контролю (а в минулому і заступника її голови, і керівника управління внутрішньої політики адміністрації президента РФ) Олега Морозова. І хоча окреслив ноу-хау Морозова цілком чітко, ведучий програми з-за океану двічі перепитував, чи вірно мене зрозумів.

Воно й не дивно, оскільки нормальній людині зрозуміти таке й справді непросто, хоча сама ідея проста і пряма, як двері. А запропонував Морозов у шоу Скабеєвої не більше і не менше, як викрасти дорогою до України міністра оборони якоїсь із країн НАТО. Мовляв, їхатиме чоловік до Києва, а прокинеться у Москві, де його судитимуть за постачання зброї Україні.

Тобто один з провідних російських законодавців відверто запропонував порушити не лише міжнародні пакти, а серед них Міжнародну конвенцію про захист осіб від насильницьких зникнень, а й статтю 126 (Викрадення людини)... Кримінального кодексу РФ.

Пояснив іспаномовним американцям цей казус, а сам подумав, що, мабуть, Морозов не поступається Рогозіну, який у запеклій боротьбі за вакантне після смерті Жириновського місце кремлівського палацового блазня запропонував перейменувати спірні з Японією острови.

А ще подумав про те, які наївні ці американці: досі не втямили, що іншої Росії не було і не буде.

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