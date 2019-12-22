У «Слузі народу» божаться: інтереси Коломойського для них ніколи не були визначальними



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Президентська команда голосувала за всі законопроєкти, що «наступали» на інтереси Коломойського, - Кравчук

«Великий бізнес хоче впливати на політику», - визнає заступниця глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук

Євгенія Кравчук, заступник голови фракції «Слуга народу» запевнила, що президентська команда голосувала за всі законопроєкти, що «наступали» на інтереси олігарха Ігоря Коломойського.

Як зазначила депутатка в інтерв’ю «Главкому», в Україні так історично склалось, що великий бізнес хоче впливати на політику і прийняття державних рішень. «Він (Коломойський – «Главком») великий бізнесмен. Однак він і його інтереси ніколи не були визначальними під час ухвалення важливих рішень у парламенті», - стверджує Кравчук.

Нагадаємо, Ігор Коломойський, олігарх і політичний діяч єврейського походження; співвласник групи «Приват». Член наглядових рад «Приватбанку», нафтопереробного комбінату «Нафтохімік Прикарпаття», а також нафтовидобувної компанії «Укрнафта», медігрупи «1+1».

Нагадаємо, Приватбанк хоче стягнути з Коломойського $600 млн через суд в Ізраїлі.

Раніше міністерка фінансів назвала терміни приватизації Приватбанку.

До слова, уряд вніс у Раду законопроєкт, який не дозволить Коломойському повернути «Приватбанк».

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