Скандал з повією в Раді: «слуга народу» Яременко може втрати свій мандат

Сергій Лещенко Народний депутат 8 скликання

Сергій Лещенко

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Богдану Яременку розваги з повією можуть коштувати місця в Раді Фото: Ліга.нет

Яке рішення прийме керівництво партії «Слуга народу»?

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Секс-скандал в Верховной Раде: депутат Богдан Яременко во время пленарного заседания был сфотографирован переписывающимся в мессенджере по заказу проституток.

В Офисе президента рассматривают несколько вариантов развития дальнейшей карьеры депутата Яременко.

Один из них - сложение депутатских полномочий. Аналогичным образом собирались поступить с депутатом Медяником, однако его переписка по решению вопросов в прокуратуре была не столь однозначна, как ситуация с Яременко.

Второй вариант - это оставить все, как есть, но потом не удивлятся, почему опускаются рейтинги президента и «Слуги народа».

Надо сказать, что в Раде прошлого созыва реагировали более радикально на неподобающие смс-переписки депутатов - так, один из избранников от партии «Самопомощь» сложил депутатский мандат после того, как его застукали за организацией себе отдыха на Мальдивах.

Джерело: блог Сергія Лещенка

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