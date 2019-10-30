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    Думки вголос

    Скандал з повією в Раді: «слуга народу» Яременко може втрати свій мандат

    • Сергій Лещенко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Богдану Яременку розваги з повією можуть коштувати місця в Раді - Скандал з повією в Раді: «слуга народу» Яременко може втрати свій мандат
    Богдану Яременку розваги з повією можуть коштувати місця в Раді
    Фото: Ліга.нет

    Яке рішення прийме керівництво партії «Слуга народу»?

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    Секс-скандал в Верховной Раде: депутат Богдан Яременко во время пленарного заседания был сфотографирован переписывающимся в мессенджере по заказу проституток.

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    Скандал з повією в Раді: «слуга народу» Яременко може втрати свій мандат
    Скандал з повією в Раді: «слуга народу» Яременко може втрати свій мандат
    Скандал з повією в Раді: «слуга народу» Яременко може втрати свій мандат
    Скандал з повією в Раді: «слуга народу» Яременко може втрати свій мандат

    В Офисе президента рассматривают несколько вариантов развития дальнейшей карьеры депутата Яременко.

    Один из них - сложение депутатских полномочий. Аналогичным образом собирались поступить с депутатом Медяником, однако его переписка по решению вопросов в прокуратуре была не столь однозначна, как ситуация с Яременко.

    Второй вариант - это оставить все, как есть, но потом не удивлятся, почему опускаются рейтинги президента и «Слуги народа».

    Надо сказать, что в Раде прошлого созыва реагировали более радикально на неподобающие смс-переписки депутатов - так, один из избранников от партии «Самопомощь» сложил депутатский мандат после того, как его застукали за организацией себе отдыха на Мальдивах.

    Джерело: блог Сергія Лещенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    скандал проституція партія Слуга народу Богдан Яременко
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