У Києві викрито бордель, замаскований під масажний салон (відео)



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Правоохоронці припинили діяльність борделю Фото: Нацполіція

Організувала бордель у Києві 22-річна уродженка Харківщини

Працівники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва спільно з місцевою прокуратурою №10 та разом із співробітниками Шевченківського управління поліції припинили діяльність борделю. Місце розпусти було замасковано під салон із надання послуг масажу.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Організувала злочинний бізнес 22-річна уродженка Харківської області.

«Дівчина винаймала у Києві квартири, де її «підлеглі» надавали чоловікам послуги сексуального характеру за грошову винагороду. Також вона одночасно виконувала роль диспетчера і приймала дзвінки від клієнтів. Із отриманих за послугу грошей 50% організаторка забирала собі, решту – віддавала дівчатам. Година дорослих розваг коштувала від 1000 гривень», - розповів т.в.о. начальника відділу управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП у Києві Олексій Гаврилюк.

Фігурантку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці провели обшуки за місцем розташування масажного салону і мешкання зловмисниці та вилучили звідти речові докази: гроші, мобільні телефони, чорнові записи, техніку.

Організаторці оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.