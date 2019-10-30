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    У Києві викрито бордель, замаскований під масажний салон (відео)

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    Правоохоронці припинили діяльність борделю - У Києві викрито бордель, замаскований під масажний салон (відео)
    Правоохоронці припинили діяльність борделю
    Фото: Нацполіція

    Організувала бордель у Києві 22-річна уродженка Харківщини

    Працівники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва спільно з місцевою прокуратурою №10 та разом із співробітниками Шевченківського управління поліції припинили діяльність борделю. Місце розпусти було замасковано під салон із надання послуг масажу.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Організувала злочинний бізнес 22-річна уродженка Харківської області.

    «Дівчина винаймала у Києві квартири, де її «підлеглі» надавали чоловікам послуги сексуального характеру за грошову винагороду. Також вона одночасно виконувала роль диспетчера і приймала дзвінки від клієнтів. Із отриманих за послугу грошей 50% організаторка забирала собі, решту – віддавала дівчатам. Година дорослих розваг коштувала від 1000 гривень», - розповів т.в.о. начальника відділу управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП у Києві Олексій Гаврилюк.

    Фігурантку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці провели обшуки за місцем розташування масажного салону і мешкання зловмисниці та вилучили звідти речові докази: гроші, мобільні телефони, чорнові записи, техніку.

    Організаторці оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

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