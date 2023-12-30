Уночі «Шахеди» вдарили по Херсону: є влучання (відео)

У результаті удару одна з адмінбудівель у Херсоні знищена практично вщент

У будинках вибуховою хвилею повибивало вікна

У ніч на 30 грудня Херсон перебував під ударом російсько-іранських дронів типу Shahed. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Влучили по адміністративній будівлі – вона знищена практично вщент. Також у навколишніх будинках вибуховою хвилею повибивало вікна», – розповів він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними голови ОВА, ніхто з херсонців не постраждав.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що за минулу добу громаду було обстріляно 19 разів, ворог використав для цього 79 снарядів.

Ураження зафіксовані у Херсоні, Придніпровському, Садовому та Молодіжному.

«Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу три людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Всім травмованим надана медична допомога», – поінформував Мрочко.

Як повідомлялося, у ніч на суботу, 30 грудня, окупанти вчергове атакували Україну ударними дронами. Ворог застосував десять БпЛА типу Shahed-136/131. Нашою протиповітряною обороною п’ять ударних дронів знищено.