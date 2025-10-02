Головна Думки вголос Сергій Томіленко
Сергій Томіленко Голова Національної спілки журналістів України

Важливість підтримки прифронтових газет

Ми фіксуємо воєнні злочини Росії проти журналістів та медіа й закликаємо до міжнародного трибуналу над агресором

Посилити підтримку українських регіональних медіа, особливо прифронтових! Саме з таким закликом я звернувся до Єврокомісара з питань демократії, правосуддя, верховенства права та захисту прав споживачів Майкла МакҐрата під час зустрічі Керівного комітету ЄФЖ із Єврокомісаром, що відбулася у середу, 1 жовтня, у приміщенні Єврокомісії в Брюсселі.

Я розповів пану Комісару та співробітникам Єврокомісії, які відповідають за медіаполітику та захист свободи слова, про діяльність НСЖУ. Наш безумовний пріоритет у часи війни – безпека журналістів. Ми допомагаємо сотням колег, які постраждали у надзвичайних обставинах. Одним із дієвих інструментів є мережа Центрів журналістської солідарності, яку підтримують МФЖ та ЄФЖ.

Ми фіксуємо воєнні злочини Росії проти журналістів та медіа й закликаємо до міжнародного трибуналу над агресором. Окрема тема – полон українських журналістів. Окупанти затримують медійників, ізолюють їх від родин та адвокатів, пред’являють сфабриковані звинувачення. Я привернув увагу Єврокомісара до долі журналістки з Запорізької області Ірини Левченко, яку росіяни затримали ще у травні 2023-го. Лише нещодавно ми отримали першу підтверджену інформацію: Ірину утримують у донецькому СІЗО.

Особливо наголосив на важливості підтримки прифронтових газет і медіа. Для десятків тисяч українців у зонах бойових дій саме газети лишаються єдиним доступним джерелом інформації. Я передав Комісару буклети НСЖУ та свіжий номер прифронтової газети «Трудова слава» з міста Оріхів, редакція якої працює в надзвичайних умовах близькості до фронту.

Пан Комісар підкреслив: Україна серед ключових пріоритетів Єврокомісії. Його команда долучена до створення Спеціального трибуналу проти росії, працює над реєстрами збитків, а також наполягає на верховенстві права й антикорупційних заходах як невід’ємних умовах майбутнього вступу України до ЄС.

Ми в НСЖУ та в ЄФЖ очікуємо, що ці пріоритети включатимуть і підтримку незалежної української журналістики, передусім – регіональної та прифронтової, яка сьогодні є справжнім щитом правди проти російської пропаганди.

Довідково – основні теми зустрічі Керівного комітету ЄФЖ із Єврокомісаром: імплементація Європейського акту про свободу медіа (EMFA), механізм верховенства права, Democracy Shield (Щит демократії) у боротьбі з дезінформацією та іноземним маніпулюванням інформацією. Наголошували, що занадто багато країн-членів ЄС або недостатньо амбітно впроваджують EMFA, або перекручують його зміст, перетворюючи на інструмент політичного контролю. Закликали Комісара чітко визначити наслідки для тих, хто не виконує ці заходи.

Окремо обговорювали необхідність боротьби з SLAPP-позовами, захист від шпигунського програмного забезпечення проти журналістів, протидію монополії BigTech та алгоритмам, що просувають дезінформацію. Наголошували на необхідності фінансування незалежної журналістики як найкращої протиотрути дезінформації, включаючи підтримку соціальних та професійних прав журналістів. Закликали до справедливих умов переговорів медіа з великими онлайн-платформами та посилення захисту від законодавства типу «іноземних агентів» .​​​​​​​​​​​​​​​​

Журналісти важливі!

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна журналіст ЗМІ

