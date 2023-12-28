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Росія накрила вогнем Вовчанськ: є загибла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія накрила вогнем Вовчанськ: є загибла
Внаслідок обстрілу загорівся автомобіль
фото: Олег Синєгубов

На місці працюють всі служби та правоохоронні органи

Сьогодні, 28 грудня, російські війська атакували Вовчанськ Харківської області. Унаслідок обстрілу загорівся автомобіль, одна жінка загинула, ще одна поранена. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Близько 10 години відбувся ворожий обстріл (попередньо з РСЗВ) Вовчанська, що в Чугуївському районі. На жаль, 66-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні», – розповів Синєгубов.

Також, за його словами, на місці надають медичну допомогу 63-річній місцевій жительці.

Триває 673-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили дев’ять атак ворога біля Синьківки та східніше Іванівки Харківської області.

Теги: обстріл Харківщина війна

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