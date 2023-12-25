Окупанти поцілили в завод у Херсоні
Мешканці одного зі старостинських округів Херсона залишилися без житла
За минулу добу російські окупанти здійснили 71 обстріл Херсонщини, випустивши 288 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, ЗУ-23-2, авіації та БПЛА, з них – шість Shahed.
По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу у Херсоні.
Через російську агресію одна людина загинула, ще двоє - дістали поранення.
За даними начальника Херсонської міської військової адміністрації, під вогнем був один зі старостинських округів.
Окупаційні війська влучили в інфраструктурний об'єкт та у приватні будинки.
Жителі старостату залишилися без житла. Наразі вирішується питання про евакуацію постраждалих.
Як повідомлялося, уночі 22 грудня російські окупанти здійснили масований обстріл Херсона. Ліквідація наслідків тривала всю ніч.
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